Tourisme : des records de fréquentation au Palais idéal et à la grotte Chauvet 2 en mai

Deux sites touristiques de Drôme Ardèche affichent des records de fréquentation pour le mois de mai. Il faut dire qu'il y avait quatre jours fériés et donc plusieurs weekends prolongés pour pouvoir faire du tourisme. Au Palais idéal du facteur Cheval à Hauterives dans la Drôme, il y a eu 30 000 visiteurs au mois de mai et près de 40 000 personnes ont visité la Grotte Chauvet 2 ce mois-ci.

Lors du pont de l'Ascension, le Palais idéal affiche même complet. Alors qu'il pleuvait le jeudi de l'Ascension, il y a eu jusqu'à 2000 visiteurs, signe de la popularité de cet édifice construit par le facteur Cheval. Sur l'ensemble du mois de mai il y a eu 30 000 visiteurs, c'est plus qu'en 2019 sur le même mois. 2019 était jusque-là l'année de référence du Palais en matière de fréquentation touristique puisqu'il s'agit de l'année d'avant covid et celle de la de sortie du film "l'Incroyable Histoire du facteur Cheval".

À la grotte Chauvet 2 de Vallon-Pont-d'Arc, même tendance, il y a eu près de 40 000 visiteurs tout au long du mois de mai. Là encore c'est un record explique Alban de Goulaine, directeur de la grotte Chauvet : "je pense que c'est grâce à la prolongation de notre évènement Animal qui traite de la préhistoire jusqu'au street-art. Par ailleurs la météo a pu nous aider car lorsqu'il pleut on peut s'abriter dans la grotte et lorsqu'il fait chaud, on s'y abrite aussi."