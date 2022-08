Tourisme : Des vols de montgolfière depuis un amphithéâtre gallo-romain des Vosges

La directrice de l'Office de Tourisme de l'Ouest des Vosges présente les vols de montgolfière depuis l'amphithéâtre gallo-romain de Grand Copier

Et si vous preniez de la hauteur depuis l'Ouest vosgien ? Moins reconnu que le massif et les zones plus touristiques du département, ce territoire est pourtant tout aussi beau. Il vous est d'ailleurs possible de le vérifier par vous-même en le survolant en montgolfière, au départ d'un monument historique : l'amphithéâtre gallo-romain de Grand.

Cette initiative, portée par l'Office de tourisme de l'Ouest des Vosges et la société North East Balloon, a pour objectif de faire connaître la région en offrant un moment inouï à ses clients.

Une offre "unique au monde"

"C'est une offre unique au monde, présente Christelle Velut, directrice de l'OTOV. Seules les Vosges peuvent proposer ce genre de vol dans de tels endroits."

La société dirigée par Serge Claude propose des vols depuis ce lieu archéologique un mercredi sur deux à compter du 17 août, avec une offre comprenant une visite de l'amphithéâtre, des lieux autour de Jeanne d'Arc à Domrémy, et une nuit en chambre d'hôtes pour 290€ par personne.

Une opération assez prometteuse, puisque la demande est déjà très forte autour de ces vols de montgolfière dans le département. Toutes les infos sont disponibles sur le site de l'Office de Tourisme de l'Ouest des Vosges.