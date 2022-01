Tourisme : Dijon dans les dix lieux à visiter dans le monde en 2022, selon CNN

C'est une surprise qui fera forcément plaisir aux Bourguignons et aux Côte-d'oriens. Dijon arrive en sixième position des "lieux à visiter" d'un classement établi par CNN. La chaîne américaine d'informations en continu, diffusée dans le monde entier, explique sur son site : "Dijon a toujours été et est un réputée pour la gastronomie".

La capitale de la région Bourgogne-Franche-Comté abrite "de magnifiques palais du XVIIIe siècle et une cathédrale gothique flamboyante mais c'est aussi l'une des capitales gastronomiques de la France". Et CNN, bien informé, n'a pas manqué de signaler l'ouverture, en mai 2022 "de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin à Dijon, une rénovation de 70 000 mètres carrés de bâtiments historiques du XVIe au XVIIIe siècle, transformés en un complexe entièrement consacré à la gastronomie et au vin français".

CNN n'évoque pas que Dijon ou le vin. "Il existe de nombreuses autres raisons de mettre Dijon sur votre liste de choses à faire. Aventurez-vous dans les vignobles environnants de la région de Bourgogne-Franche-Comté. Beaune, à une demi-heure au sud, une ville viticole de premier plan. Rendez-vous au marché alimentaire des Halles, conçu par Gustave Eiffel pour déguster les meilleurs produits de la région. (...) À Dijon , visitez le magnifique musée des Beaux-Arts , dans le palais néoclassique des ducs de Bourgogne, et qui abrite plus de 130 000 œuvres." Parmi les autres pays et lieux distingués par CNN en 2022, on trouve le Chili, la Jordanie, Colombo au Sri-Lanka ou encore Antigua-et-Barbuda aux Antilles.

