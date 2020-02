Tourisme en Creuse : près de 300 000 euros pour rendre le département attractif

Département Creuse, France

Venez en Creuse ! On ne lésine pas sur le budget alloué au tourisme dans le département. Cette année, 277 160 euros sont consacrés à la campagne de communication pour le secteur. Un site internet relooké, de nouvelles vidéos de nos beaux paysages creusois, des affiches dans le métro parisien, des spots à la télévision et des encarts publicitaires dans la presse papiers sont mis en place afin d'attirer les touristes en Creuse.

Un nouveau site plus lisible et plus attractif

Le nouveau site internet a été lancé le 9 décembre dernier. Cette année, il regroupe plusieurs territoires du département (Marche et Combraille en Aquitaine, Creuse Confluence, Aubusson-Felletin et Creuse Sud-Ouest) alors qu'auparavant chaque office du tourisme avait son propre site internet. "Il s'agit d'avoir un tronc commun" explique Nicolas Simonnet, président de Creuse Tourisme. "L'ensemble des sites (touristiques) est identifié et les offices du tourisme vont apporter de l'information et de la promotion sur leur territoire avec l'hébergement, la restauration, tout ce qu'il faut pour prévoir un séjour touristique" ajoute-t-il.

Des vidéos pour valoriser la Creuse en images

En une semaine, la dernière vidéo publiée sur les réseaux sociaux a été visionnée près de 70 000 fois ! Depuis trois ans, Creuse Tourisme souhaite mettre en valeur les atouts du département à travers les images. "La Creuse est belle ! On en a conscience et on essaye de surprendre et de séduire à travers ces images. Ça fait plusieurs années qu'on travaille le contenu vidéo et ça paye" affirme Graziella Penot, responsable communication de Creuse Tourisme.

Affiches dans le métro parisien et spots à la télévision

La campagne de communication, financée par le département, s'accompagne également d'affiches dans le métro parisien. Depuis janvier et jusqu'à septembre 240 panneaux de la Creuse sont et seront visibles dans différentes stations. Les retombées sont rapides : depuis le début de l'année 2020, les visites sur le site internet et les réservations en ligne ont augmenté de 40 %. Les spots à la télévision (France 2, France 3 et France 5) ainsi que les encarts publicitaires dans la presse sont eux aussi renouvelés. Enfin, des actions de communications sont prévues à l'étranger et notamment chez nos voisins européens au Royaume-Unis, en Belgique, en Suisse et en Espagne.