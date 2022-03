Tourisme en Creuse : une bourse aux brochures à Saint-Vaury pour lancer la saison

Des professionnels du tourisme en Creuse se sont réunis à Saint-Vaury ce mercredi pour une bourse aux brochures. Les hébergeurs viennent y faire le plein de documentation et de conseils pour orienter leurs clients vers tout ce qu'on peut faire dans le département et ses environs.

Une quarantaine d'exposants étaient présents pour cette bourse aux brochures touristiques, et plus d'une centaine d'hébergeurs inscrits.

Les professionnels du tourisme en Creuse se sont retrouvés à Saint-Vaury ce mercredi pour échanger leurs brochures de communication et préparer la saison. Une centaine d'hébergeurs se sont inscrits à l'évènement pour découvrir les nouveautés à proposer dans la région.

Ce rendez-vous, organisé par Creuse Tourisme depuis 1994, permet aux propriétaires de gîtes, chambres d'hôtes, campings et hôtels de faire le plein de brochures qu'ils pourront proposer à leurs clients : « Les gens sont très demandeurs de ce genre de documentation, d'après Jean-Claude, propriétaire d'une chambre d'hôtes à Saint-Marc-à-Frongier. Ils aiment bien savoir ce qu'il vont faire en vacances. Nous, on fait les deux : comme on leur fait les repas, on leur explique en mangeant » dit-il.

Découvrir et se faire connaître

Du côté des exposants, ils sont une quarantaine présents cette année. Parmi eux, des incontournables comme le labyrinthe de Guéret : « C'est pour inviter les gens à venir se perdre chez nous ! » plaisante Camille Baume, responsable du site.

Cette bourse aux documentations, organisée juste avant les vacances de Pâques, marque traditionnellement le lancement de la saison touristique : « Cela nous permet de nous rencontrer, nous et les prestataires, et de nouer des liens. On connaît mieux toutes les activités pour faire tourner nos visiteurs sur le territoire, et les inviter à rester d'autant plus longtemps ! » explique la professionnelle.

D'autres en profitent pour se faire connaitre eux aussi, comme Isaline, qui distribue des brochures pour le festival musical des 1001 notes à Limoges, et participe pour la première fois : « Je suis un peu novice dans le milieu. En même temps cela permet aussi de découvrir ce qu'il y a à faire dans la Creuse, en Haute-Vienne et aux alentours » témoigne cette étudiante en culture qui travaille pour l'organisation du festival.

Un tourisme qui ne connaît pas les frontières

C'est parce que le tourisme ne connait pas toujours les frontières que les départements voisins sont eux-aussi représentés : « Les gens font un circuit sans se préoccuper de savoir s'ils sont dans l'Indre ou dans la Creuse : ils font la vallée de la Creuse dans son ensemble » témoigne Nadège Hemery, qui représente l'office de tourisme de la vallée de la Creuse à Éguzon-Chantôme, dans l'Indre, à quelques kilomètres au nord de Creusat.

Une belle saison qui s'annonce

Le sac rempli de brochures, Karine est prête pour démarrer la saison : « J'ai déjà un séjour de longue durée jusqu'en juin et cet été il ne me reste que la semaine du 14 juillet disponible » commente cette propriétaire d'un gîte de France sur la commune du Grand-Bourg, qui vient elle aussi pour se faire connaitre des différents offices du tourisme.

Après deux années de crise sanitaire, les voyants sont au vert d'après Isabelle Ducher, directrice adjointe de Creuse Tourisme : « Les taux de réservation sont meilleurs à fin mars que l'année dernière à la même période, notamment pour tout ce qui est locatif sur les grandes plateformes : ça a l'air d'être bien parti ! » témoigne-t-elle.