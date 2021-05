Tourisme en Dordogne : le Gouffre de Proumeyssac retrouve sa fréquentation de la Pentecôte 2019

C'était le premier test de la saison pour les sites touristiques de Dordogne, dont beaucoup ont rouvert le 19 mai dernier. Ce long week-end de Pentecôte a permis de comparer la fréquentation des visiteurs à celle de 2019. Au Gouffre de Proumeyssac, à Audrix, près du Bugue, le bilan des deux premiers jours est rassurant. "On a eu une fréquentation à peu près normale", affirme son directeur, Alain Francès, invité de France Bleu Périgord. "Le temps n'était pas très beau samedi, donc on a une très forte fréquentation et hier, c'était un petit peu moins que sur un dimanche de Pentecôte normal."

Il faut regarder les trois jours et là, sur les deux premiers jours, on est dans les clous.

Pourtant, comme l'an dernier, le site a du mettre en place un protocole sanitaire strict. "Il est semblable à celui que nous avions adopté en 2020 et qui avait été accepté par la préfecture", détaille Alain Francès, "c'est à dire qu'on a une jauge d'environ 50% du nombre de visiteurs pour la visite classique, et pour la nacelle, c'est une famille simplement alors qu'on a une capacité de 12 personnes. Ensuite, évidemment, nous avons sur tous les bâtiments du site, notamment la boutique, le hall d'accueil, des jauges de 8 mètres carrés par personne. Il y a des marquages au sol sur le site. On a une quinzaine de panneaux qui indiquent les consignes à respecter. Nous avons treize points de désinfection et les parties que le public touche sont désinfectées avec un produit adapté."

Après ce premier week-end réussi, le Gouffre de Proumeyssac se veut optimiste pour la suite de la saison, en se fiant notamment au taux de réservation des structures d'hébergement. "Il y a de fortes chances qu'on aille vers une saison identique à celle de l'année dernière", espère son directeur, qui peut compter sur une équipe de saisonniers au complet, malgré la pénurie. "On s'y est pris très tôt, puisqu'on avait estimé une équipe identique aux autres années pour la saison d'été. On a beaucoup de gens qui reviennent, donc nos équipes sont au complet pour le mois de juillet."