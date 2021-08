Tourisme estival : la montagne ariégeoise cartonne

La montagne cartonne ! Très bonne saison touristique en Ariège, les chiffres sont en hausse, ils sont meilleurs que 2020, qui était déjà meilleur que 2019 constate les Gîtes de France. L'enseigne représente 35% des hébergements du département. Elle constate une augmentation des taux d'occupation de 7%. Et souligne que les deux premières semaines d'août ont été remplies à 100%. Son directeur Eric Chetioui est ravi : "il y aune recrudescence de fréquentation car les gens viennent chercher les grands espaces, l'air pur, la montagne. Ce n'est comparable à aucune année car depuis 2017 tous les ans la fréquentation est en augmentation. Cette année on devrait dépasser 1 million 300 000 euros de chiffres d'affaires" (c'est 100 000 de plus que l'année précédente ndlr).

Les touristes viennent chercher l'air pur des montagnes mais aussi les prix attractifs; le panier moyen d'une semaine d'hébergement en Gîtes de France en Ariège est de 530€, en comparaison en Dordogne c'est 750€.

Guillaume et Myriam, habitants de Rhône-Alpes en vacances à Foix, ils prennent la pose devant le château de la ville. © Radio France - Pascale Danyel

Carton plein aussi pour les campings

Les campings ariégeois font aussi le plein. Le taux d'occupation est en moyenne supérieur de 5% par rapport à l'an passé explique la fédération régionale d'hôtellerie de plein air.

A l'accueil du camping "Ariège Evasion" à Ornolac-Ussat-les-Bains le patron David, doigt pointé sur une carte IGN, vient en aide à Mathias vacancier vendéen. Cet habitant des Herbiers plus habitué au littoral qu'au relief, découvre les joies de la montagne avec l'enthousiasme du néophyte : "c'est super beau, on a fait les cascades, les sources chaudes, je conseille vivement surtout en ce moment si on veut se retrouver et être seul."

Mathias est en camping avec son ami Arkan... tout autant émerveillé par ces vacances au vert : "on est entouré de montagne, on a remonté des rivières, on a fait de la randonnée à côté de cascades, c'est magnifique".

Un afflux de vacanciers qui enchante David :"il y a un engouement certain, l'Ariège rempli les estivants de satisfaction."

Son camping est archi-plein depuis trois semaines.