Tourisme : l'Alsace est-elle victime de son succès et sujette au "surtourisme"?

La fin des cours, les beaux jours : ça sent très bon l'été et les grandes vacances, avec des touristes qui devraient être nombreux en Alsace cet été. Les taux de remplissage des Gîtes de France est prometteur, on retrouve petit à petit les niveaux d'avant-Covid, avec un accent sur le tourisme "vert" et le plein air.

ⓘ Publicité

Si le tourisme se porte bien en France de manière générale, ses conséquences indésirables sont de plus en plus visibles. Le gouvernement veut notamment créer un observatoire pour lutter contre "le surtourisme" , qu'on retrouve dans les calanques de Marseille ou au Mont-Saint-Michel. L'Alsace en est-elle également victime ?

Les Vosges et l'érosion de la biodiversité

"Ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui", estime le président d'Alsace destination tourisme, Marc Lévy. "Bien entendu, on a des pics de fréquentations dans les grandes villes ou dans quelques châteaux forts. Mais ce serait exagéré de parler de surtourisme. Les pointes entrainent des désagréments c'est vrai, mais ça se gère."

On n'est pas certes au niveau des calanques marseillaises, mais pour le directeur d'Alsace Nature, Stéphane Giraud, le tourisme abîme de plus en plus le Massif des Vosges. "Ce n'est pas du surtourisme, mais un tourisme diffus. On ressent depuis le Covid une envie des personnes de visiter des endroits préservés et on peut le comprendre. Mais ça donne du tourisme un peu tout le temps, de jour comme de nuit. Or, on est dans un tel état de dégradation de notre biodiversité qu'il faudrait qu'à un moment, on ait des secteurs dans lesquels personne n'aille, dédié à la reconstitution de la biodiversité."

Si les activités de plein air (canoë, via ferrata, escalade) ont évidemment leur place dans le Massif selon lui, il faut toutefois freiner leur développement pour préserver cet espace de quiétude. Celui-là même que les touristes viennent chercher. Des "touristes du quotidien, des locaux" rappellent Marc Lévy, qui estiment qu'une partie des bonnes pratiques du tourisme en nature s'est perdue avec les années et qu'un travail de médiation doit être fait pour préserver la nature.

Les villes tente de juguler le tourisme de masse

Si les villes alsaciennes sont plutôt épargnées par le "tourisme de masse" en été, elles font face, notamment à Noël et au printemps, à des vagues de touristes venus de l'étranger. La mairie de Colmar fait partie des villes symboles de ce succès et fait face à la grogne d'habitants. Elle a arrêté toute communication autour du marché de Noël et a pris des mesures pour tenter de maitriser les flux, selon le maire Eric Straumann.

"Désormais il est presque impossible de créer de nouveaux meublés touristiques dans la ville. On va également faire payer les autocaristes quand ils se garent en ville et exiger qu'ils déposent et reprennent les touristes au même endroit pour éviter qu'ils ne fassent que traverser la ville." La mairie mise également sur une montée en gamme, avec le développement d'hôtels 5 étoiles pour profiter davantage des venues de touristes.

Pour Marc Lévy, tout l'enjeu à l'échelle de la région, c'est de répartir les flux. "On tente de mettre en avant depuis plusieurs années d'autres sites, moins connus, comme un package, pour diffuser les touristes dans d'autres endroits, afin qu'ils ne soient pas tous au même endroit au même moment. Certaines stratégies marcheront, d'autres non. L'enjeu, c'est de faciliter la communication et les transports", précise-t-il.

Depuis la fin du Covid, les acteurs du tourisme constatent cependant une réduction du nombre de touristes qui viennent "en groupe", surtout en provenance d'Asie. Ce sont davantage de familles et de couples, qui s'installent pour plusieurs jours dans la région. Un tourisme plus profitable et moins contraignant pour la population locale.