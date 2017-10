Tourisme : l'ambassadeur du Sri Lanka assure à Bordeaux la promotion de son pays

L'ambassadeur du Sri Lanka en France est venu jeudi soir participer à une rencontre à Bordeaux entre professionnels du tourisme. Objectif : séduire les Français qui redécouvrent depuis quelques années le Sri Lanka.

Pendant de longues années, le Sri Lanka, en proie à la guerre, avait quitté la carte des destinations touristiques. L'ïle de l'océan Indien a retrouvé la paix et fait partie des pays qui disposent d'un potentiel indéniable pour séduire les visiteurs étranger et notamment les Français. Ils devraient être plus de 100 000 à se rendre sur place en 2018 (ils étaient 96 000 en 2016). Pour intensifier cette tendance, l'ambassadeur du Sri Lanka en France, Bhuddi Athauda, est venu ce jeudi soir à Bordeaux au château Labottière pour accompagner les professionnels du tourisme de son pays. Au programme, présentation vidéo des atouts du Sri Lanka et rencontres en face-à-face entre les professionnels du tourisme sri lankais et français.

"Le sourire et l'accueil sont vraiment sincères"

"Nous voyons que les Français apprécient vraiment leur visite au Sri Lanka, a expliqué Bhuddi Athauda. Nous avons c'est vrai d'importants sites culturels, des paysages naturels, des plages, des animaux comme les éléphants et les dauphins, et également de la bonne nourriture. Avec la paix, le tourisme recommence à prospérer. Depuis neuf ans, nous avons construit beaucoup de chambres d'hôtel et une vingtaine de grands groupes se sont installés comme Hilton, Marriott, Sheraton ou Radisson. Les infrastuctures doivent encore grandir mais c'est en cours. Et puis nous avons un atout important. Dans chaque village, le sourire et l'accueil sont vraiment sincères. C'est quelque chose de culturel chez nous". "C'est une destination qui convient tellement bien aux Français, témoigne de son côté Catherine Israelian, de l'agence JourneyScapes Travel qui gère l'hôtel Sigirya Jungle au centre de l'île. En plus c'est un pays que l'on peut visiter toute l'année. La mousson sépare le pays en deux donc quand il pleut sur la côte ouest, on peut aller se baigner sur la côte est". Au total, le Sri Lanka a accueilli l'an passé 1,235 million de visiteurs. La France est le 5ème pays en nombre de touristes derrière l'Inde, la Chine, le Royaume-Uni et l'Allemagne.