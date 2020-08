Tourisme : l'aquarium de La Rochelle dresse un premier bilan de la saison estivale

L'aquarium de La Rochelle en Charente-Maritime tire un premier bilan de cette saison estivale particulière, sous la menace du coronavirus. Malgré les gestes barrières, le port du masque obligatoires ou encore la baisse du nombre de visiteurs pouvant venir, 60 % de l'affluence habituelle, les touristes se sont pressés à l'aquarium cet été. Et la saison n'est pas encore finie.

Ambre Coutant, la directrice est pour l'instant plutôt satisfaite, et même étonnée. _"_On a eu des journées, ce sont là les surprises, totalement complètes en août, ou tous les billets étaient vendus sur les journées. On a eu parfois aussi l'insatisfaction des visiteurs qui auraient voulu visiter et qui n'ont pas pu. Tous ça fait que là, proche de la fin de la saison, les équipes sont fatiguées. On est content que tout se soit bien passé, mais c'était particulier", raconte-t-elle.

Une baisse des visites

Le public vient surtout de la région et de France. Les vacanciers étrangers qui représentent normalement 18 % des visiteurs sont, cette année, anecdotiques. Cela a entraîné tout de même une baisse de la fréquentation de près de 40 %. Certains projets devront donc attendre. "Les projets d'investissement qui étaient prévus sur 2021 sont reportés potentiellement sur les années futurs", explique la directrice. Il faut prendre du temps pour mieux les réaliser selon elle.

La saison n'est pas finie

La saison n'est pas encore finie et l'aquarium de la rochelle reste ouvert toute l'année. Ambre Coutant espère encore des visiteurs dans l'année : " j'espère qu'effectivement, il y aura encore des beaux week-end, des belles semaines sur l'automne. Et puis il y a les vacances de la Toussaint, de Noël aussi qui arriveront. C'est toujours aussi l'aquarium, la sortie en famille qui permet de s'émerveiller, de rêver au plein coeur de l'océan." La directrice souhaite aussi le retour des scolaires. Selon elle, le protocole sanitaire est au point pour les accueillir.