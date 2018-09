Il y a déjà eu plus de 7,2 millions de visites (+9,5% par rapport à 2017) dans les monuments nationaux depuis le début de 2018, indique ce mardi le Centre des monuments nationaux. L'Arc de triomphe reste le monument national le plus visité devant le Mont-Saint-Michel et la Sainte-Chapelle.

Paris, Île-de-France, France

L'Arc de triomphe, le Mont-Saint-Michel et la Sainte-Chapelle forment le trio de tête des monuments nationaux les plus visités entre le 1er janvier et le 31 août 2018. Le Centre des monuments nationaux (CMN), qui rassemble 100 monuments répartis dans toute la France, a publié son bilan ce mardi. Le nombre de visites a déjà augmenté de +9,5% par rapport à 2017. Plus de 7,2 millions de visites ont été enregistrées.

La fréquentation des sites internet de ces monuments sont aussi en hausse avec plus de deux millions d'utilisateurs (+25%) qui ont vu plus de 7 millions de pages notamment pour préparer leur visite, indique le CMN.

"Ces chiffres exceptionnels illustrent une nouvelle fois l'importance du rôle du patrimoine dans l'attractivité touristique de la France - Philippe Bélaval, président du CMN

Cette hausse de fréquentation traduit l'attractivité retrouvée de la France auprès des visiteurs étrangers, analyse le CMN. Elle montre aussi l'attachement du public à son patrimoine. Le Centre des monuments nationaux espère que le nombre de visites dépassera les 9,5 millions à la fin de l'année 2018, un chiffre atteint en 2014.

L'intégralité du bilan du CMN est à découvrir à la fin de cet article.

Mont Saint Michel / Sainte-Chapelle © Maxppp - Lou Avers / Marschall, H.

L'Arc de triomphe en tête des monuments les plus visités

A Paris, l'Arc de Triomphe est le monument le plus visité du réseau avec plus d'1,2 million de visites (+8,6%). L'abbaye du Mont-Saint-Michel (Manche) est deuxième avec plus d'un million de visites (+11,2%). Elle est suivie par la Sainte-Chapelle (Paris) qui a enregistré plus de 869 mille visites (+14,8%).

Hausse spectaculaire des visites au Panthéon

Le Panthéon (5e arrondissement de Paris) a reçu plus de 594 mille visites. Sa fréquentation a fait un bon de +20,2% par rapport à 2017. L'hommage rendu à Simone Veil a mis ce monument sur le devant de la scène nationale et, entre juillet et août, sa fréquentation s'est envolée avec une hausse de +40,6%.

Le Panthéon © Maxppp - Marc Ollivier

Des expositions dopent la fréquentation de La Conciergerie et du Château de Vincennes

Les manifestations culturelles proposées par le Centre des monuments nationaux font beaucoup pour l'attractivité des sites. La Conciergerie (1er arrondissement de Paris) totalise plus de 307 mille visites depuis le début de l'année 2018 (+14%). L'installation de Stéphane Thidet "Détournement" lui a donné un gros coup de pouce. Cette exposition lui permet d'enregistrer sur cette période une hausse de +22% supérieure à la moyenne des autres monuments parisiens, à l'exception du Panthéon.

Au Château de Vincennes (Val-de-Marne), c'est l'exposition intitulée "Détenues" de la photographe Bettina Rheims de février à avril qui a fait grimper en flèche la fréquentation du lieu. Elle est en hausse de +37,4% durant cette période (+13,6% depuis le début de 2018). Le nombre de visites pour le Château de Vincennes (Val-de-Marne) se monte à plus de 93 mille.

Château de Vincennes © Maxppp - Thierry Balazuc

Découvrez l'intégralité du bilan de fréquentation des monuments nationaux