Tourisme : L'île d'Yeu fait le plein jusqu'au 15 août

Les deux premières semaines du mois d'août sont les plus chargées à l'île d'Yeu, en Vendée, avec plus de 20 000 touristes, pour 5000 habitants. Entre la queue au supermarché et les embouteillages de vélos sur la route des plages, cette frénésie peut mettre tout le monde sur les nerfs.

Île d'Yeu, France

Au beau milieu des deux premières semaines du mois d'août, l'île d'Yeu est pleine à craquer. L'office du tourisme dénombre environ 20.000 touristes, au moment de ce pic de fréquentation, soit une population globale de plus de 25.000 personnes.

La foule sur le port à l'arrivée du bateau. © Radio France - Sixtine Lys

"C'est là qu'il y a le plus de maisons à trouver en location. Car les résidents secondaires viennent en juillet, et louent en août" explique Frédéric, qui tient le magasin de location de vélo La roue libre. Résultat : il n'y a pas que les locations qui arrivent à saturation. "C'est le plus gros de la saison qui va durer une dizaine de jours, avec un pic où l'on va peut-être manquer de vélo."

Les vélos devant la plage des Vieilles, à La Croix. © Radio France - Sixtine Lys

"Tout le monde trouve qu'il y a trop de monde", sourit Frédéric. Pour certains, la saison a commencé en avril, et la fatigue commence à se faire sentir au moment le plus intense. La queue au supermarché, des embouteillages sur la route des plages... Virginie, responsable de la boutique YE le concède, ce n'est pas la même ambiance qu'en juillet : "Les touristes sont plus sur l'île, ils font la queue partout, donc ils sont plus stressés".

Tatie Bichon est une institution à Port-Joinville, et certains soirs il y a la queue jusqu'à la rue. © Radio France - Sixtine Lys

Du côté des touristes, on râle aussi. Edwige, partage sa vie entre l'île d'Yeu et les Sables-d'Olonne : "C'est la cohue dans les rues, c'est la cohue dans les magasins. Il y a aussi un manque de civilité malheureusement. C'est dommage, ça gâche l’accueil des islais et le plaisir de tous". Alors pour Edwige, il faut redoubler d’ingéniosité. "J'essaye d'éviter la foule, mais en même temps c'est pas gagné". Mais pas de quoi se décourager, on n'appelle l'île d'Yeu la perle de l'Atlantique pour rien : "J'aime bien y venir malgré tout, car il y a toujours un coin tranquille sur l'île d'Yeu."