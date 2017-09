Tourisme à Saint-Étienne : la bonne santé des musées stéphanois

Les 34e Journées européennes du patrimoine auront lieu ce week-end. L'occasion de découvrir ou redécouvrir, entre autres, les musées autour de chez vous. Ceux de la région stéphanoise ont particulièrement la cote en ce moment. La fréquentation bat des records depuis le début de l'année.

+24% de fréquentation pour le Musée de la Mine depuis le début de l'année, +37% pour le Musée d'Art moderne et contemporain ou encore +12% pour le Musée d'Art et d'Industrie. Le bilan touristique est plus que satisfaisant pour les musées stéphanois depuis le début de l'année. Leur force ? De façon très naturelle : leurs propositions aux visiteurs. Le patrimoine minier par exemple séduit de nouveau, ou encore la collection unique du musée d'art moderne.

Même si le Musée des Verts est en léger recul,cet été (-7%), c'est bien un "effet Euro" qui agit toujours sur Saint-Étienne et sa métropole, comme l'explique Stéphane Dévrieux, directeur de l'Office du tourisme de Saint-Étienne métropole : "On avait vu avec l'UEFA qui a l'habitude de ce genre de grandes manifestations, que très fréquemment les années qui suivent l'accueil des manifestations se traduisent par des effets d'accroissement sur le territoire".

Profiter de l'aubaine des JO de Paris en 2024

Et maintenant que les Jeux Olympiques de 2024 ont été accordés à Paris, avec des matchs de football prévus à Saint-Étienne, les acteurs du tourisme espèrent d'un "effet JO" succédera à "l'effet Euro". "Ça va focaliser énormément d'attention, confirme Stéphane Dévrieux. Dès la confirmation de l'organisation des Jeux à Paris, le nom de Saint-Étienne a été cité plusieurs fois pour les différentes opérations qui vont être conduites. Ça nous permet de le travailler en amont". De quoi rêver de davantage de clientèle étrangère du côté de l'Office du tourisme de Saint-Étienne.

De 40 000 à 75 000 visiteurs par an pour le Musée de la Mine

La plus belle réussite stéphanoise, cet été, c'est le Musée de la Mine : une fréquentation en hausse de 40% sur la saison estivale. Et s'il attire, c'est notamment grâce aux nouveaux aménagements proposés aux visiteurs : nouveaux espaces, aménagement du parc Joseph Sanguedolce, et bientôt, en décembre, la passerelle piétonne qui va enjamber le grand boulevard depuis le centre-ville. L'équipe du musée a notamment vu augmenter le passage du public stéphanois et ligérien qui "vient ou revient lorsqu'il y a de la famille ou des amis à la maison. Ça fait partie des lieux proposés en priorité quand on a des invités chez soi", explique Stéphane Bégou, administrateur du Puits Couriot.

Les Stéphanois et Ligériens sont venus ou revenus, nombreux, visiter le Musée de la Mine, cet été © Radio France - Émeline Rochedy

La fréquentation hôtelière, elle aussi, se porte bien, avec une hausse de 3,8 points depuis le début de l'année. Et puis, l'Office du tourisme, lui-même, a accueilli davantage de visiteurs cet été : +22%. Là aussi, davantage de Stéphanois et de Ligériens. Quand à la clientèle étrangère, elle était, pendant la saison, essentiellement belge, allemande, anglaise, espagnole et italienne.