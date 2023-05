Tourisme : la fédération de l'hôtellerie de plein air s'attend à une très belle saison estivale

"Pour juillet et août, on approche des 100% de remplissage, même si ce n'est pas encore complet pour début juillet", estime Philippe Robert, le président régional de la fédération de l'hôtellerie de plein air. La saison 2023 se profile bien dans les campings de nos départements. La saison a commencé doucement, mais à partir du week-end de l'Ascension, le 18 mai, les vacanciers sont bien là.

"On est en avance par rapport à l'an dernier, pour les réservations, de 15 à 20%", explique Philippe Robert. "Suite au Covid, les Français et les étrangers réservaient plus tard. Là, ça revient à la normale. Déjà, 2022 était une belle année, là c'est aussi bien voire un peu mieux." Les étrangers sont bien de retour, et les séjours sont en moyenne d'une semaine à dix jours pour la haute saison.

Face à la sécheresse, les campings sont prêts

"On est habitué à la sécheresse, on travaille déjà depuis plusieurs années avec les restrictions d'eau, donc on a un certain savoir-faire", rassure Philippe Robert. "On limite nos piscines, ceux qui ont plusieurs bassins n'en ouvrent qu'un, on mandate des entreprises pour travailler sur les réseaux d'eau, on sensibilise la clientèle sur l'économie d'eau et l'utilisation des douches."

Philippe Robert n'est pas inquiet pour cette saison. "Je crains plus pour les années à venir, sur comment on va s'adapter de manière durable."

