Tourisme : la fréquentation du gouffre de Padirac, complet jusqu'à samedi, boostée par la canicule

Avec une température constante de 13 degrés, pas étonnant que le gouffre de Padirac, situé à 103 mètres sous terre, ait fait le plein en période de canicule.

Une forte affluence constatée dès la vague de chaleur du mois de juillet comme nous l’indique Arnaud Bamvens, directeur de l'exploitation du site : « On est entre 5.000 et 6.000 visiteurs par jour et nous retrouvons une belle activité. Les places se vendent très vite. Tous les quarts d’heure, nous avons des départs de visite avec 100 à 150 personnes. »

Ainsi, le gouffre de Padirac affiche complet jusqu'à ce samedi 20 août, il est donc fortement conseillé de réserver vos places à l'avance.

Belle fréquentation mais pas de record battu

De bons chiffres qui n'égalent pour autant pas le record du mois d'août 2019 qui avait vu 8.000 visiteurs en une seule journée.

La visite qui s'étend sur 2,5 km de parcours dure une heure trente avec une partie sur barque pour traverser la rivière souterraine avec des guides bateliers. Le premier site souterrain de France est accessible de 8h à 21h30 du lundi au dimanche .