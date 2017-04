Tourisme : la saison est lancée en Touraine

C'est parti pour une nouvelle saison touristique en Touraine : la présentation pour le département avait lieu ce mardi au Château de l'Islette à Azay-le-Rideau.

Il y a évidemment les incontournables du département : les châteaux, les festivals ou encore la Loire à vélo et puis il y a les huit monuments que possèdent le Département et là, il faut développer leur attractivité pour attirer le public ...deux parcours de visite vont être proposés pour la Cité royale de Loches (90 000 visiteurs par an) et la mise en lumière de la Forteresse de Chinon (135 000 visiteurs par an) va être terminée.

Sophie Coulon est la Directrice attractivité des territoires au Conseil Départemental en charge de la culture et du tourisme, il s'agit dit-elle de mettre en place des panneaux et des bornes explicatifs pour faire le lien entre le Logis Royal intimement lié aux femmes qui l'ont habité (Anne de Bretagne ou Agnès Sorel) et le donjon un lieu carcéral, très masculin. Il faut en fait permettre aux visiteurs de faire le lien entre les deux sites et surtout, même si aujourd'hui, le billet d'entrée vaut pour les deux lieux, encourager les touristes à aller de l'un à l'autre.

Une scénographie permanente sera mise en place entre le Logis Royal et le Donjon © Maxppp - maxppp

Ce parcours illustré de la Cité royale de Loches et cette illumination seront achevés pour le lancement de la prochaine saison en avril 2018.

Avec le retour du printemps, les châteaux rouvrent leurs portes

C'est un incontournable à ce moment de l'année, le lancement de la saison touristique par le Département. Le Conseil départemental a la charge de huit monuments en Indre-et-Loire et soutient évidemment les projets de ses partenaires tels que la Loire à vélo ou des initiatives privées

3 millions de visiteurs en 2016 en Touraine

C'est aussi 400 000 euros investis par le Département sur des projets privés tel que des bateaux pour passagers à Chouzé ou la maison grange de l'abbaye de Bois Aubry via le fonds d'investissement touristique (FIDIT).

Le Château de l'Islette accueille 29 000 visiteurs par an - Château de l'Islette

A côté de ces propositions et animations publiques, il y aussi les initiatives des partenaires privés tels que le château de l'Islette 29 000 visiteurs par an, Pierre-André Michaud le propriétaire espère cette année pouvoir ouvrir les combles à la visite de ce château, une immense salle rectangulaire incroyable par ses dimensions et sa hauteur du sol au faîtage de 14 mètres de haut. Il y aura aussi une exposition dans le parc avec des affiches offertes par le Musée Rodin, rappelant le centenaire de la mort du sculpteur qui abrita au château de l'Islette pendant 4 ans ses amours avec Camille Claudel

A voir et à faire pendant les vacances

« À L’ASSAUT » ! du8 avril au 12 novembre à la Forteresse royale de Chinon : la décovuerte des techniques d'attaque et de défense des forteresses médiévales avec des reconstitutions grandeur nature des engins de guerre utilisés par le Roi d'Angleterre à Chinon lors du siège de 1205.

« LE MOYEN ÂGE, LE VRAI DU FAUX » du6 mai au 1er octobre 2017 : Le Moyen Age n’était pas qu’une époque de famine et de tyrannie des seigneurs ! Le parcours scénographique proposé à la Cité royale de Loches bat en brèche les idées reçues sur le Moyen Âge.

et puis aussi : une exposition Rodin à Saché au château de Balzac; Rabelais et Nostradamus et l'art divinatoire à la Devinière, une exposition Philippe Favier au Prieuré saint Cosme la Demeure de Ronsard, les chroniques de la mode au XIXième siècle au Domaine de Candé (avec du 4 mai au 4 juin, le Domaine de Candé se met à l’heure des Windsor et vous propose de revivre ce mariage incroyable), au musée de la Préhistoire au Grand Pressigny, l'exposition : la femme dans la préhistoire et enfin plusieurs artistes s'exposeront à l'Hôtel Goüin à Tours.