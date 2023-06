Tourisme : la Sarthe dresse le bilan de la mi-année et veut miser sur la pêche

Les premiers chiffres du tourisme en Sarthe sont tombés ce lundi 19 juin 2023. Depuis le début de l'année, entre le 1ᵉʳ janvier et le 12 juin 2023, plus de quatre millions de nuitées ont été enregistrées par Sarthe Tourisme, le comité départemental de tourisme. Un beau bilan de mi-année, boosté par une édition exceptionnelle des 24 heures du Mans : 160.000 nuitées dans les hôtels, campings et gîtes du département rien que pour le samedi 10 juin.

ⓘ Publicité

Beaucoup de Britanniques (plus de 114.000 nuitées), d'Allemands et d'Américains ont passé la nuit en Sarthe le week-end des 24 heures du Mans, mais aussi des Parisiens (14.000 nuitées), des habitants du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique. Le niveau de fréquentation touristique d'avant-Covid est bel et bien revenu en Sarthe et a même augmenté de 3 %, l'année de référence étant 2019.

Sarthe Tourisme mise sur la pêche de loisir

Ceci étant dit, la Sarthe est loin d'être le département le plus touristique de l'Hexagone. Alors pour attirer du monde, Sarthe Tourisme veut miser sur la pêche. Il existe de nombreux plans d'eau et affluents où pêcher cet été, comme le site des Rouanneraies de Fillé ou le domaine du Plessis de Noyen-sur-Sarthe. Il est aussi possible de pêcher sur les affluents de la Sarthe : le Palais, la Gée et les Deux-Fonds pour les pêcheurs de truite, la Vègre, la Vézanne et la Voutonne pour les pêcheurs de carnassiers. D'après Sarthe Tourisme, la pêche de loisir peut vraiment attirer du monde dans le département cet été, et en particulier les jeunes, car plus de 60% des touristes qui pêchent en Sarthe ont entre 25 et 34 ans.

Une convention a d'ailleurs été signée ce lundi 19 juin 2023 avec la fédération de pêche pour développer ce secteur d'activité. De quoi réjouir Jean-Marc Vaulée, président de la fédération de pêche de la Sarthe. Il regrette que nos belles rivières et points d'eau ne soient pas davantage valorisés : "Quand on parle de pêche, il y a souvent des départements types : les Hautes-Pyrénées, les rivières frontalières avec la Suisse pour la truite, les départements du Lot, de l'Aveyron, énumère-t-il. Ce sont des territoires qui ont une vraie identité halieutique, une identité de pêche. Or nous, on a aussi de chouettes coins, mais personne n'en parle ! Des rivières de plaine, des plans d'eau. Nous avons un très gros potentiel, et il faut le faire savoir. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes étoffés au niveau du personnel et en matière de communication avec l'aide de Sarthe Tourisme pour développer tout ça."

"Grâce au plan contre le sur-tourisme, on va pouvoir mettre en avant nos atouts" - Véronique Rivron, Sarthe Tourisme

Ce lundi 19 juin, le gouvernement a annoncé un plan contre la sur-fréquentation touristique pour désengorger les sites bondés, en particulier l'été, comme le Mont-Saint-Michel par exemple. Un plan qui pourrait attirer des vacanciers en Sarthe, c'est ce qu'explique Véronique Rivron, présidente de Sarthe Tourisme : "Dans la Sarthe, nous ne sommes pas concernés par le sur-tourisme, explique-t-elle. L'idée du gouvernement, c'est d'inciter les touristes à aller ailleurs plutôt que de s'agglutiner toujours au même endroit, par exemple au Mont-Saint-Michel ou dans les calanques de Marseille. On a beaucoup de tourisme autour de l'eau ici en Sarthe, notamment du kayak. Les Sarthois sont très accueillants. Grâce au plan du gouvernement, on va pouvoir continuer notre progression et mettre en avant nos atouts."