Tourisme : la vallée de la Dordogne lance un site internet 100% en anglais... pour les attirer

Le site dordognevalleytravel.com vient d'être lancé ce mercredi. Il fédère tous les territoires concernés par la rivière Dordogne qui unissent leurs forces. Ambition : draguer les touristes anglais en mettant à leur disposition, dans leur langue, ce site comme porte d'entrée sur toute la vallée.

C'est le fruit d'un appel à projet national remporté en 2015 pour faire rayonner la France à l'international, en matière de tourisme, grâce à des marques comme celle-ci : vallée de la Dordogne. Le site dordognevalleytravel.com vient d'être mis en ligne ce mercredi, il est porté par tous les territoires concerné par la rivière : de sa source dans le Puy de Dôme à son embouchure en Gironde, en passant par le Cantal, la Corrèze, le Lot et la Dordogne.

Patrimoine, culture, marchés, nature mis en valeur du Puy de Dôme à la Gironde - capture écran http://dordognevalleytravel.com/

Du Puy de Sancy au vin de Bordeaux via Collonges la Rouge, la grotte de Lascaux et le foie gras

C'est assumé, ce site est un site séduction. "Ce n'est pas un site exhaustif avec une grosse base de données", commence Justine Quétier, chargée de mission tourisme à l'EPIDOR, la structure qui a coordonné le projet. "C'est plutôt pour être une porte d'entrée pour découvrir l'offre qui peut être vécue en vallée de la Dordogne, et ensuite renvoyer, en fonction des besoins des internautes, vers des sites qui permettent de trouver un hébergement, une activité à faire sur les zones qui les intéressent." Le site s'articule autour de thématiques portant sur les choses incontournables : gastronomie, nature et paysages, villes et villages, patrimoine. Concrètement : la grotte de Lascaux, Collonges la Rouge, Rocamadour, le Puy de Sancy, Salers, le gouffre de Padirac, le foie gras, les truffes, le vin de Bordeaux, la pêche en rivière, les sites de canoë.

"Des clientèles plus attachées à une destination qu'à un département ou une région"

Mais pourquoi un site 100% en anglais pour les Anglais ? "On s'est dit qu'il fallait déjà qu'on ait une première cible commune à tous et qui est historique : le marché anglais", poursuit Justine Quétier, "pour mieux pouvoir toucher des clientèles étrangères qui connaissent moins les considérations de département ou de région, et qui sont plus attachées à une marque de destination." En s'appuyant, côté transport, sur deux aéroports qui desservent directement la destination, ceux de Brive et Bergerac.