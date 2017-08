Tourisme : le château de Bouthéon à Andrézieux fait le plein

Le palmarès des sites qui attirent le plus dans notre département vient de tomber. Cette année encore, c'est le zoo de Saint-Martin-la-Plaine, avec plus de 153.510 visiteurs qui caracole en tête. Le château de Bouthéon, lui conserve sa deuxième place. Retour sur les raisons de ce succès

Cela fait environ 5 ans que le château de Bouthéon à Andrézieux s'est installé sur le podium des sites les plus fréquentés de la Loire. Plus de 75.000 visiteurs l'ont visité, en 2016. "Nous travaillons beaucoup sur l’événementiel" explique Olivier Rousseau, le directeur du château de Bouthéon. "Nous renouvelons aussi beaucoup nos animations et nous sommes sur une multitude d'activités qui sont proposés à nos visiteurs."

Il est vrai que depuis son ouverture au public, en 2006, le château à su se diversifier : "Il y a la visite classique du château, mais aussi des chasses au trésor, des enquêtes et le parc animalier évidemment, qui est aussi très attractif" poursuit Olivier Rousseau. Bouthéon peut en tout cas compter sur la fidélité de ses visiteurs. 80 % sont des Ligériens. Ils reviennent donc parfois plusieurs fois dans l'année. le château va continuer de grandir cette année avec la construction d'une halle. Elle sera inaugurée pour la fête de la courge qui accueille 20.000 personnes chaque année.

La future halle dans les jardins du château accueillera notamment la fête de la courge © Radio France - Kevin Boderau

Le tourisme en léger recul dans la Loire en 2016

Le recul est à la marge, mais il dessine tout de même une légère baisse de la fréquentation touristique dans la Loire l'an dernier. Le nombre d’hébergements marchands est passé sous la barre des 25.000 lits en 2016. De l’hôtellerie au camping en passant par les gîtes, aucune structure n'a été épargnée. Les touristes ont été légèrement moins nombreux, mais ils ont malgré tout dépensé la même somme en 2016 qu'en 2015 : 237 millions d'euros.

A noter, la très mauvaise saison pour la station de sports d'hiver de Chalmazel. De plus de 74.000 journée skieur en 2015, elle est tombée de moitié, à moins de 37.000 en 2016. La faute à un enneigement faible et très tardif.