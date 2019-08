Tourisme : le millésime 2019 devrait être bon en Gironde

Gironde, France

"Le millésime 2019 sera bon en Gironde" commente Didier Arino, directeur général de Protourisme, même s'il est "contrasté". Il est encore trop tôt pour un bilan définitif, car précise Didier Arino, "ce qui fait une bonne saison touristique, ce sont aussi les réservations du mois de septembre". Il analyse donc la période depuis le printemps : "on a eu un printemps contrasté, un excellent mois de juin, un mois de juillet qui a commencé très tardivement, un peu moins que l'an passé où la saison touristique avait débuté en août, et un mois d'août conforme".

Mais au-delà du bilan, les pratiques des touristes sont en pleine évolution. Didier Arino constate "un changement profond de comportement des clientèles touristiques qui privilégient des hébergements et des restaurants de qualité". Et cela se vérifie notamment dans l'hôtellerie, auprès des hôtels 1, 2 ou 3 étoiles à la marge qui ne proposent pas "une expérience, une thématique fortes". Eux sont "fortement concurrencés par l'offre des plateformes en lignes de location de meublés de particuliers, de type Air Bnb, Abritel et autres". L'impact n'est pas anodin puisque cette offre en ligne représente "plus de 40% des lits touristiques".

Didier Arino estime donc que le tourisme girondin va devoir évoluer pour s'adapter aux nouvelles demandes, en termes d'offre touristique, de qualité - "ça devient insupportable pour les clientèles touristiques d'aller dans les destinations attrape-touristes", de déplacements également, notamment vers l'arrière-pays, pénalisé puisqu'il dépend de la clientèle étrangère et est plus difficile d'accès. "Demain, ce sont les destinations de contenu qui réussiront, l'avenir n'est pas dans le tourisme standardisé, banalisé", conclut Didier Arino.