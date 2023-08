Tourisme : le musée de la Batellerie de Saint-Jean-de-Losne se dédouble sur un bateau

Après les orages et en espérant le retour du soleil, à la mi-août 2023, si on allait faire un tour sur la Saône ? On vous emmène à Saint Jean de Losne au sud-est de Dijon. Pour attirer du monde, le musée de la Batellerie propose depuis le mois de juillet une balade en bateau en plus de ses visites.

Danièle Mollet, du Musée de la Batellerie à Saint-Jean-de-Losne © Radio France - Grégoire Batais Pour faire venir de nouveaux touristes à Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or), le musée de la batellerie a lancé une nouvelle activité début juillet 2023. Pour mieux faire comprendre l’histoire de la ville et son importance dans le commerce fluvial, des balades commentées sont organisées sur la Saône. Danièle Mollet, qui s’occupe du musée, a noué un partenariat avec la jeune entreprise Rêves de Saône, qui proposait déjà la location de bateaux sans permis. Désormais, elle va également faire des balades d’une heure et demie, du port jusqu’à l’écluse du Rhône au Rhin. ⓘ Publicité Des balades sur l’eau pour s’imprégner de l’histoire Un excellent moyen de faire découvrir de façon plus concrète l’ancienne activité commerciale de la Saône. Les touristes rebutés à l’idée de s’enfermer dans un musée peuvent donc s’instruire en extérieur. L’Amazone, fier navire d’eau douce, peut accueillir 8 personnes sur sa confortable banquette. Il y a même des formules pique-nique pour le déjeuner, et en fin d’après-midi pour l’apéro! Un patrimoine a préserver Le musée de la batellerie de Saint Jean de Losne est devenu une institution sur les rives de la Saône. Danièle Mollet fait de son mieux pour qu’on se souvienne du passé de la petite commune. Avec ses quatre canaux (canal du Rhône au Rhin, canal de Bourgogne, canal du Centre, canal latéral à la Loire), c’était un passage obligé pour de nombreuses péniches de commerce fluvial. Rendez-vous compte, grâce au Canal du Rhône au Rhin, et à celui de Bourgogne, on peut rejoindre la Manche et la Mer noire par le Danube! Au fil du temps (et de l’eau), la plaisance a pris le pas. Vous pouvez retrouver toutes les informations des visites sur le site de l’office de tourisme et du musée de la batellerie . Pour louer des bateaux sans permis, rendez-vous sur celui de Rêves de Saône .