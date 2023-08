Tourisme : le nouveau lac de Putanges, outil de développement du tourisme en Suisse Normande

Le lac de Rabodanges est un endroit bien connu des habitants de la Suisse Normande et du Pays de Falaise. Un lieu de promenade...et de baignade...même si jusque là celle-ci était officiellement interdite. La commune nouvelle de Putanges-le-Lac, dont Rabodanges est membre, vient d'achever un important chantier de réaménagement des berges, avec une base toute neuve qui permet les baignade sécurisée. Le lac de Rabondages, 6 kms de long, est le plus grand lac de l'ex-région Basse- Normandie. 3,7 millions d'euros ont été investis dans le projet par les collectivités.

La baignade officiellement autorisée

Il est désormais possible de s'y baigner en toute sécurité, dans deux bassins, un grand de 1600 m2, une petit d'une profondeur de 40 cms. Et ce sous la surveillance des deux maîtres-nageurs dont Juliette : "Quand on a eu les belles journées début juillet, explique-t-elle, on a eu une centaine de baigneurs l'après-midi, plus les gens qui sont sur la plage sans se baigner, les promeneurs aussi".

La première semaine d'août a été beaucoup plus difficile forcément mais il y a tout de même un passage régulier sur la base, notamment des habitants du secteur qui viennent par curiosité. Magalie est venue avec ses deux filles. Elle attend qu'il fasse vraiment chaud pour se baigner : "Le lac de Rabodanges c'est connu, nous dit la Falaisienne, c'est un grand barrage avec son histoire. Ces activités de paddle et de canoë c'est chouette avec la baignade surveillée. Et puis c'est plus sécurisant puisque je me souviens avant, le jeunes sautaient du pont dans l'eau". Il y a désormais des plongeoirs sur les pontons. Les collectivités ont installé d'autres équipements : barques électriques, aires de jeux et évidemment restauration. Il y a toujours le bateau de croisière même si malheureusement, le niveau d'eau est trop haut cette année avec les pluies et il ne peut plus passer sous le pont qui enjambe le lac en son milieu Le lac de Rabodanges est prêt à relever le défi du tourisme vert.

Attirer un nouveau public en profitant d'une dynamique positive pour la Suisse Normande

Depuis 1960 et la construction du barrage EDF, le lac de Rabodanges est un des lieux importants de la Suisse Normande. Mais les élus du secteurs veulent maintenant en faire un vrai pôle touristique. La semaine dernière -un peu pluvieuse- mise à part, le lac a trouvé son public depuis son ouverture début juillet : des locaux, des touristes français. De plus en plus d'étrangers aussi, attirés par le GR de la Suisse Normande, qui passe le long du lac et qui a été récemment désigné chemin de randonnée préféré des Français. "On avait vraiment besoin de donner une autre image à ce lac, développe Philippe Grandin, maire-adjoint chargé du projet du lac à Putanges. Avec ses six kms de long, il est quand-même le plus grand lac de l'ex-région Basse-Normandie. On est dans un environnement naturel même si c'est un lac artificiel".

"On veut toucher toute la population, poursuit l'élu*, en premier lieu les habitants du territoire à Putanges-le-Lac et autour. On a aussi toute les grandes commune environnantes : Falaise, Argentan, Flers, Caen aussi puisqu'on n'est pas si loin. On s'adresse aux nombreux touristes français et étrangers qui viennent dans les gîtes pendant les vacances. Il ont maintenant une activité de baignade dans un lieu sécurisé. Entre nous on se dit que ce nouveau lac ça va être une locomotive pour le territoire"* Mais la structure en tant que telle ne sera pas rentable. La plupart des activités proposées -hormis les barques et la croisière- sont gratuites.

Pour aller plus loin, les élus envisagent maintenant de boucler le tour du lac en aménageant de nouveaux chemins, et en installant un passerelle au dessus du barrage. Le lac devrait aussi être rebaptisé "lac de la Suisse Normande".