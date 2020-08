Tourisme : les cryptes d'Orléans prises d'assaut

Il fait bon de se mettre au frais dans les cryptes d'Orléans. De Saint-Avit, à quelques pas de l'Office de tourisme, à Saint-Aignan, sous la collégiale du même nom, les visites guidées font carton plein cet été.

D'avantage de visiteurs cet été

"Pendant les derniers jours de canicule, la visite était particulièrement prisée puisque la température ambiante y est très agréable", explique Guillaume Foussadier, guide touristique à l'Office de tourisme d'Orléans.

De manière générale, la haute saison marque un franc succès pour les cryptes d'Orléans. "On fait une meilleure année 2020 qu'une année 2019, sur la saison de l'été", poursuit le guide.

La visite guidée débute à la crypte Saint-Avit, sous le collège Jeanne d'Arc © Radio France - Cécile Da Costa

Le succès des visites s'explique aussi par un retour à un tourisme plus local, à cause de la Covid-19. "Les gens ont envie de découvrir les secrets d'Orléans", estime le guide.

Parmi les nombreux visiteurs, il y a surtout des Français, venus de la région ou du bassin parisien essentiellement. Mais il y aussi quelques locaux, des Orléanais de souche qui partent à la découverte de la face cachée de leur ville.

On peut être Orléanais et visiter Orléans

C'est le cas de Bruno Correia. Venu de Saint-Jean-de-la-Ruelle, il a toujours vécu dans la métropole. "On ne se doute pas du passé de notre ville, même si on y vit", estime le trentenaire. "Je pense que c'est important d'apprendre l'histoire de notre ville, on peut être Orléanais et visiter Orléans."

"On a aussi quelques touristes étrangers, des Néerlandais et des Allemands notamment", poursuit Guillaume Foussadier. Pour eux, la visite peut se faire en langue étrangère.

Après la crypte Saint-Avit, direction les profondeurs de la collégiale de Saint-Aignan © Radio France - Cécile Da Costa

Organisées par groupes d'une vingtaines de personnes maximum, les visites des cryptes se font une fois par jour. Le caractère insolite de la visite séduit aussi largement les visiteurs.

Histoire, architecture, religion, pendant un peu plus d'une heure, le guide entraîne les visiteurs dans les profondeurs de la ville et retrace les différentes époques de son histoire.