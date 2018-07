Dinard, France

Dès la fin de matinée, la plage de Dinard était prise d'assaut par les vacanciers. Certains venus de Rennes ou Quimper ne sont là que pour le week-end. Ceux venus de Laval ou Paris en revanche comptent bien rester plusieurs jours pour profiter des côtes armoricaines.

"C'est bien parce qu'on est à Paris toute l'année, alors voir la plage et la mer, c'est pas mal !", se réjouit Louis, 10 ans, une épuisette à la main. Avec son frère, il a passé la matinée de samedi à pêcher et se baigner, tout comme Julien et son fils, arrivés la veille :

On s 'est baignés tout de suite en arrivant à la plage ! L'eau est super bonne !

Bronzette et baignade

Si le mercure a suffisamment grimpé pour permettre aux vacanciers de se baigner, la petite brise qui souffle sur la plage permet de ne pas mourir de chaud : "étant donné qu'à Paris c'est la canicule et qu'il fait vraiment très chaud, là ça fait du bien d'avoir de l'air frais", explique Eden. "A Paris on étouffait un peu ! ajoute Géraldine. Là on profite du beau temps pour bronzer".

Pour les plus jeunes, le programme c'est château de sable, football sur la plage et baignade. Certains adultes plus frileux comme Manon préfèrent ne mouiller "que les jambes" : "le reste du corps ce n'est pas prévu, plaisante la jeune femme. L'eau n'est quand même pas très chaude !"