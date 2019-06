Tourisme : les réservations sont au beau fixe pour cet été dans la Somme

Somme, France

L'été s'annonce beau en Picardie. Les logiciels de réservation se remplissent, et même si l'on sait déjà que le mois de juillet sera un peu plus difficile que l'an dernier, les voyants sont au vert pour le mois d'août. "Le mois de juillet est toujours plus difficile, surtout pour les 15 premiers jours. C'est la fin des épreuves du brevet, du bac... les vacances démarrent vraiment au 14 juillet" détaille Aurélie Wallet

Il faut dire que l'année dernière a été particulièrement bonne dans la Somme : il a fait beau, le tourisme mémoriel a aussi très bien marché avec toutes les commémorations du centenaire de la première guerre mondiale. "Les ponts étaient aussi plus favorables, en 2018 le 1er et le 8 mai sont tombés un mercredi, ce qui n'incite pas à prendre un long week-end" ajoute-t-elle.

La Somme attire toujours une clientèle familiale, après les retraités et les scolaires en juin, qui en dehors des hôtels se logent en camping, parfois avec des formules "prêt à camper", avec la tente montée et le duvet fourni. Pour la clientèle de luxe, il faudrait encore étoffer l'offre, il manque par exemple un établissement de thalassothérapie. À Amiens, la cathédrale, les hortillonages attirent toujours autant de monde.

Et puis il y aura surement du monde dès ce week-end sur la côte, puisqu'il va faire très chaud demain, météo France annonce plus de 30 degrés chez nous. Aurélie Wallet vous conseille la forêt de Crécy, la forêt de Creuse, le bois de Frémontiers, et bien sûr de privilégier le bord de l'eau pour vous mettre au frais.