Tourisme : mais qui a dit que la Mayenne n'était pas attractive ?

Début de saison réussi. Il y a du monde partout dans le département.

Oui la Mayenne sait mettre en valeur ses atouts ! Et les visiteurs sont de plus en plus nombreux en profiter. Le tourisme vert, le tourisme fluvial, le tourisme culturel avec les sites de Sainte-Suzanne, Saulges et Jublains, tous les voyants sont au vert depuis deux semaines selon les professionnels du secteur. Reportage sur les bords de la Mayenne et dans les Coëvrons :

La clientèle est essentiellement régionale, des gens du Grand Ouest. La Mayenne tente également d'attirer les Parisiens. La Capitale n'est pas très loin en train ou en voiture. Une campagne d'affichage vient d'ailleurs d'être lancée dans le métro de Paris.

Dans le métro parisien - Mayenne Tourisme