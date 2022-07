Tourisme : pourquoi la Bretagne ?

Les vacances scolaires approchent et les touristes commencent à déferler sur les plages bretonnes. Mais pourquoi choisissent-ils la Bretagne pour leurs vacances ? Nous leur avons posé la question, à Saint-Malo.

Les côtes sauvages

Si il y'a bien une chose qui conquis chaque année les touristes, ce sont les paysages de la Bretagne. Que l'on soit plutôt citadin ou randonneur, les visiteurs de l'été adorent se promener sur les remparts de Saint-Malo et découvrir le littoral sauvage de la côte d'émeraude.

C'est le cas notamment des touristes normands. Delphine, 42 ans, revient depuis 17 ans parce que "les paysages sont beaux et qu'il y'a le GR34" pour faire de la randonnée.

La cuisine

Réputée pour ses délicieuses crêpes et sa charcuterie, le terroir culinaire breton attirent les touristes autant que ses plages. Les allemands et les britanniques citent d'ailleurs la cuisine en tête des raisons pour lesquelles ils viennent en Bretagne. Andrew, un trentenaire venu de Londres, nous confiait que "les terrasses, manger dehors, les plages, le climat.. C’est tellement différent de Londres, où tout est beaucoup moins romantique et intéressant !".

Les souvenirs

Nombre des visiteurs interrogés reviennent cet été après avoir été envoûté une première fois par le charme de la Bretagne, il y'a des années. Tile est allemand, sa première fois, c'était il y'a trente ans : "Nous venons de la région de Düsseldorf. Il y’a environ trente ans, nous sommes venus pour en Bretagne et depuis nous aimons beaucoup la France. La Bretagne est une région très vaste, et très sauvage. Du Mont Saint-Michel à Saint-Malo, c'est le coin que l'on préfère".

D'autres raisons poussent les touristes à venir passer leurs vacances en Bretagne. Parmi elles, la proximité. A cause du prix de l'essence, des habitants d'Île-de-France et de Normandie privilégient des lieux de vacances "à moins de 5 heures" de chez eux.