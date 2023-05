Tourisme : près de deux millions de cyclistes sur la Loire à vélo en 2022

Le succès de la Loire à vélo ne se dément pas au fil des années. Selon les régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, elle connait même ces deux dernières années, années post-Covid, "une croissance exceptionnelle et sans précédent". Une étude d’envergure sur la fréquentation et l’impact de l’itinéraire a été réalisée en 2022. Elle montre que depuis la dernière étude menée en 2015, la fréquentation a explosé.

ⓘ Publicité

Plusieurs chiffres sont déjà dévoilés ce mercredi, avant des résultats plus complets attendus dans le milieu de l'été. 1,8 million de cyclistes ont emprunté la Loire à vélo en 2022, soit deux fois plus qu'en 2015. Plus d'un cycliste sur deux est un touriste, dont 20% d'étrangers. Un cycliste sur deux qui emprunte la Loire à vélo habite donc en Centre-Val de Loire ou dans les Pays de la Loire.

50 millions d'euros investis par les collectivités

L'étude réalisée en 2022 estime à 54,5 millions d'euros les retombées économiques sur l'année, soit 84% de plus qu'en 2015, date de la dernière étude d'envergure. Cette étude évoque également "un niveau de satisfaction toujours élevé, même si l’effort sur les services doit se poursuivre", malgré 50 millions d'euros déjà investis. Les Régions ambitionnent d'ailleurs de "développer la marque Accueil Vélo adaptée aux cyclistes qui compte déjà plus de 700 prestataires touristiques", une ambition portée par un site internet très complet, avec services et carte détaillée .

Les deux Régions se félicitent pour autant que la Loire à vélo, créée il y a 20 ans, soit "un itinéraire de référence au niveau national, systématiquement citée dans le top 3 des itinéraires cyclables déjà pratiqués". Elles ambitionnent d'intégrer maintenant le top 3 des véloroutes européennes. La Loire à vélo est longue de 900 kilomètres. Il s'agit de la partie française de l’EurovéloRoute 6, qui relie l’Atlantique à la Mer Noire. Elle traverse les départements de la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret et le Cher.