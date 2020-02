Tourisme : sur les traces du général de Gaulle en 13 étapes à Paris et en Ile-de-France

La Région Île-de-France et le Comité Régional du Tourisme proposent un parcours touristique sur les traces du général de Gaulle. En 13 étapes, à travers des lieux de mémoire à Paris et en Ile-de-France, le visiteur pourra marcher dans les pas du général et revivre une partie de l'Histoire de France

Un parcours touristique en 13 étapes à Paris et en Ile-de-France sur les traces du général de Gaulle est désormais proposé aux visiteurs. Il a été mis en place par la Région et le Comité Régional du Tourisme. L'intégralité de ce parcours est disponible sur le site du CRT Paris Île-de-France.

Cette balade est lancée à l'occasion du 80e anniversaire des combats de la campagne de France, de l’Appel du 18 juin, de la création de la France Libre, ainsi que les anniversaires de la naissance et de la mort (1890-1970) du général.

Pour la présidente de la Région, Valérie Pécresse "faire le parcours Charles de Gaulle, c’est s’immerger dans les pas d’un grand homme tout en découvrant les lieux les plus marquants de l’Histoire de France".

Treize étapes pour aller à la rencontre d'un Grand homme

Le parcours commence à l’Historial Charles de Gaulle, pour une rencontre avec le combattant et l’homme politique. C’est dans ce lieu mémoriel, interactif et immersif, construit comme un monument invisible en sous-sol du musée de l’Armée, que l'on peut découvrir le fil de l’histoire de Charles de Gaulle.

Le visiteur peut ensuite enchaîner par l’Hôtel national des Invalides ou le musée de l’Ordre de la Libération raconte l’histoire des Compagnons de la Libération et celle de son fondateur et grand maître, dans une salle qui lui est entièrement dédiée.

Il ne faut pas rater l'exceptionnelle collection de médailles et décorations françaises et étrangères. Avec 93 décorations, le général de Gaulle est l’une des personnalités les plus décorées au monde et le Français le plus distingué à l’étranger. Il est également le seul chef d’Etat à avoir créé trois distinctions : l’Ordre de la Libération, la médaille de la Résistance et l’Ordre national du Mérite.

Le musée de la Libération de Paris qui rassemble d’inestimables collections, raconte la Résistance parisienne, celle de Jean Moulin et de tous ces anonymes qui se sont battus pour leur liberté. Et celle du général de Gaulle qui a inspiré leur combat.

Rendez vous ensuite devant le Mémorial de la France combattante au Mont-Valérien lieu de mémoire associé à l’histoire de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale et dédié aux morts de la guerre 1939-1945. Le Mémorial de la France combattante est inauguré le 18 juin 1960 par le général de Gaulle.

Un quartier de Paris

Le parcours n'oublie pas l’avenue des Champs-Elysées et l’Arc de triomphe. Accueilli en vainqueur par les Parisiens tout juste libérés, le général de Gaulle se recueille le 26 août 1944 devant la tombe du soldat inconnu mort pendant la Première Guerre mondiale. Après en avoir solennellement ravivé la flamme, il descend l’avenue des Champs-Elysées, sous les acclamations de la foule.

Pour célébrer cet événement, une statue du général de Gaulle, réalisée par Jean Cardot a été érigée à l’initiative de l’Association des Français libres à proximité du Grand Palais.

Des châteaux à visiter

Il faut aussi visiter le château de Rambouillet, résidence présidentielle depuis 1896. Le général de Gaulle, sous la Ve République, y donna de nombreuses fêtes et réceptions comme ses prédécesseurs.

Le château de Champs-sur-Marne devient résidence présidentielle en 1935. En 1959, sous la volonté du Général, le château devient alors le premier “palace de la République” et la vitrine de la qualité de l’accueil à la française.

Le château de Versailles avec le Grand Trianon, retrouvera sa place à la table des relations diplomatiques françaises pour accueillir les hôtes de la République grâce au Général et à son ministre des Affaires culturelles, André Malraux.

Le parcours peut se prolonger

Le musée de la Légion d’Honneur dans le magnifique hôtel de Salm à quelques pas du musée d’Orsay, Marly-le-Roi, près de Versailles où le général de Gaulle séjourna du 21 janvier au 26 mai 1946, après avoir renoncé à rester le chef du Gouvernement provisoire, Clamart, au sud-ouest de Paris ou Charles de Gaulle faillit perdre la vie le 22 août 1962 dans un guet-apens que l’histoire retiendra sous le nom de l’attentat du Petit-Clamart, au Panthéon, lieu de mémoire où le nom de la famille De Gaulle entrera en la personne de Geneviève de Gaulle-Anthonioz, la nièce du Général en 2015.