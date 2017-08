Tourisme: tous les chemins mènent à Orléans

Sophie et Francisca, deux amies du Val de Marne ont décidé de partir le temps d'un week-end... sur un coup de tête. C'est en regardant une émission de télévision vendredi soir qu'elles ont eu l'idée.

Les touristes sont nombreux cet été dans le Loiret. Plus particulièrement dans les rues d'Orléans. La Loire à vélo, la cathédrale, la place du Martroi: les occasions de visiter Orléans sont nombreuses. D'ailleurs, le site tripadvisor tient un classement des monuments à visiter dans la cité johannique. La cathédrale arrive en tête devant la place du Martroi et l'hôtel Groslot.

En auto-stop jusqu'à Orléans

Pour Sophie et Francisca, deux touristes, amies et habitants Arcueil (Val de Marne), venir à Orléans est un hasard. C'est en regardant l'émission de télévision Nus et culottés, vendredi soir sur France 5, qu'elles décident de partir. Mais elles préviennent, avec un grand sourire, "on n'est pas partie nue, nous sommes des femmes".

Munies de leur sac à dos, elles partent samedi matin et emmènent comme unique boussole une pancarte. Dessus, un message y est inscrit: n'importe où. "C'est pour pouvoir aller au même endroit que les personnes qui nous emmèneront en fait" explique Francisca. "On va avec eux et on partage leurs moments. C'est pour cela qu'on a mis " n'importe où " sur la pancarte, pour ne pas avoir de but. Mais ça ne peut jamais être au mauvais endroit. Je ne vois pas pourquoi les personnes s'arrêteraient pour être méchant avec nous".

On sait que ce dimanche, c'est nous qui déciderons où aller pour pouvoir aller au boulot lundi matin - Sophie, touriste culottée

Pour les deux aventurières, le rond point en bas de chez Sophie, à Arcueil, constitue le point de départ. Le reste du voyage, c'est elle qui le raconte. "On a un monsieur qui nous a emmenées quatre kilomètres plus loin, après une autre dame cinq kilomètres plus loin, puis un Slovaque jusqu'à Dourdan (Essonne) cinquante kilomètres plus loin. Deux jeunes femmes nous ont emmenées à un embranchement d'autoroute et on a un monsieur qui nous a emmenées ici à Orléans. Pour la suite, on ne sait pas".

Ces deux touristes culottées, mais pas nues comme dans l'émission de France 5, aiment voyager. Elles ont déjà visité l'est de la France, une partie de l'Europe ou encore emprunté une partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette fois-ci, l'expérience est inédite. "Jusqu'à présent, on savait dans quelles directions on allait, quels buts on souhaitait atteindre, alors qu'aujourd'hui non" confie Sophie. "On laisse les personnes nous guider. La seule chose que l'on sait, c'est que dimanche, c'est nous qui déciderons où aller pour pouvoir aller au boulot lundi matin".

Ce serait une bonne nouvelle, en effet, car Sophie dirige une entreprise de pièces de remplacements pour les bus. En attendant, les deux touristes de l'inconnu vont repartir ce dimanche avec des souvenirs pleins la tête, à l'image de notre rencontre impromptue. Un pari, une certaine idée du voyage et la preuve que tous les chemins mènent à Orléans.