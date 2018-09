Quimper, France

Moins de monde en juillet et un mois d'août exceptionnel. "A croire que tout le monde a pris ses vacances au même moment", détaille ce serveur de la crêperie la Corentine. "Ça a commencé avec les fêtes de Cornouailles, et on a enchaîné sur _trois semaines plus remplies que d'habitude_."

Coupe du monde et canicule

Sur la baisse de fréquentation au mois de juillet, chacun y va de son hypothèse. Coupe du monde, vague de chaleurs... "Les gens ont préféré rester sur la côte, aller à la plage", lâche un restaurateur sur la rue du Sallé.

La tendance, c'est aussi le nombre de touristes étrangers. "Certains soirs, on pouvait remplir la terrasse avec 80% de clients étrangers", confie le gérant du Steir sur la place Terre au Duc. "Anglais, Allemands.... Et surtout beaucoup d'Espagnols", ajoute l'une des serveuse près des Halles.

Du côté de la place au Beurre, on espère que la météo restera au rendez-vous pour la fin du mois de septembre, "histoire de faire mieux que l'année dernière..."

90% des professionnels bretons sont satisfaits par leur mois d’août

Le grand soleil et la chaleur de cet été ont convaincu les touristes de venir en Bretagne. 90% des professionnels du tourisme sont satisfaits par leur mois d’août, selon les chiffres du Comité régional du tourisme.

Les grèves du printemps à la SNCF ont visiblement fait chuter la fréquentation en avant saison, mais le bilan global est bon.