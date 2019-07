Tourisme : un hôtel 4 étoiles dans le Sancy, au sud-ouest de Clermont-Ferrand

Besse-et-Saint-Anastaise, France

Dans le Sancy, à quelques dizaines de mètres du centre-ville de Besse, un hôtel tout particulier va ouvrir ses portes ce jeudi : le Mildiss, un 4 étoiles Spa-restaurant.

Une nouveauté "touristique" puisque le secteur ne comportait pas encore d'établissement de ce standing. Un hôtel qui vient donc compléter l'offre très fournie en hôtellerie dans le Sancy.

"Il y avait une demande de la part des vacanciers. Il faut que notre territoire puisse accueillir tout le monde" explique Luc Stelly, le directeur de l'office de tourisme du Sancy.

Xavier Verdy et Sébastien Bertrank aux cotés de Gilles Reinhardt - @Mildiss

L'idée est née il y a huit ans chez deux anciens rugbymen de l'ASM, Xavier Verdy et Sébastien Bertrank, passionnés par leur territoire. "Nous souhaitions concrétiser un projet nouveau et faire découvrir le Sancy" confie Sébastien Bertank.

Un bâtiment de 2350 m2 fait de bois et de substance minérale, situé à 1010 mètres d'altitude,"idéal pour l'entrainement des sportifs" ajoute l'ancien directeur du Belambra Super-Besse situé à quelques kilomètres de là.

Derrière les deux fondateurs, une quarantaine d'investisseurs, tous amoureux de cette montagne encore très préservée.

32 chambres en pleine nature

L'établissement comporte 32 chambres, un restaurant dont la carte a été griffée par un chef étoilé, un spa, des espaces de massage, une salle de sport et un espace pour organiser des séminaires.

L'intérieur de l'une des chambres du complexe - @Mildiss

Un projet à plus de six millions d'euros. L'ouverture officielle a lieu ce jeudi.