Un nouveau "pass" pour visiter les sites touristiques du Gard en payant moins cher

Un seul ticket pour visiter les sites touristiques les plus marquants du Gard, c'est le principe du "Pass Nîmes-Pont du Gard-Romanité Tour" lancé ce lundi. Un "pass" unique à 24 euros.

Ce "Pass" permet aux touristes de visiter notamment les Arènes et le Pont du Gard

Nîmes, France

Un billet unique pour accéder aux principaux sites touristiques de Nîmes et du Gard : le "Pass Nîmes-Pont du Gard-Romanité Tour" est lancé cette semaine par la ville de Nîmes et le département du Gard. Le but : faciliter la vie des touristes.

Un Pass à 24 euros

Un Pass qui permet de faire des économies aussi, puisqu'il permet d'accéder pour 24 euros aux trois monuments romains de Nîmes (arènes, Maison Carrée, et Tour Magne), au musée de la Romanité et au Pont du Gard). Soit 6,5 euros de moins par personne que si vous payiez tout séparément.

C'est aussi moins cher que le "City Pass", qui coûte 39 euros par personne mais donne également accès à tous les musées de Nîmes, ce qui n'est pas le cas du nouveau "Pass".

Valable sept jours

Pour acheter le "Pass", il suffit de le demander dans le premier monument que vous visitez. Il est valable une semaine. À noter : il n'existe pas de tarif réduit pour les enfants ou les seniors.