Tourisme : un projet de musée de l'AJ Auxerre

Cela fait longtemps que les dirigeants de l'AJ Auxerre songent à créer un musée. "On y réfléchit depuis un moment", confirme Baptiste Malherbe, le directeur général du club. La réflexion s'est intensifiée au moment des célébrations du centenaire du stade, en 2018, jusqu'à aboutir au projet actuel. Il s'agirait non pas d'un musée "statique" mais d'un parcours thématique à travers les installations de l'Abbé Deschamps. "On s'est dit, si on fait un musée classique, avec une salle, d'abord on n'aura pas la surface et puis ce n'est peut-être pas suffisamment dans l'esprit d'un club sportif, d'avoir quelque chose de figé. On a eu cette idée de faire une visite immersive du stade parce que c'est ce qu'on nous demande. Avec des points d'étape, avec des zones thématiques sur ce qui a fait la richesse du club : la formation, la création du club, la construction du stade, les centres de formation, les grands personnages du club, les joueurs... Faire des thématiques pour que les gens fassent la visite des installations et en même temps aient cette imprégnation dans l'histoire du club", explique le directeur général.

Le sport aussi c'est du patrimoine

A travers ce projet, le club cherche donc à répondre à une demande des supporters et des visiteurs, en leur offrant une visite du stade plus riche. Il s'agit aussi de montrer que le sport n'est pas juste un spectacle ou une performance, mais aussi une histoire, des valeurs. "En France, il n'y a pas trop cette culture de valoriser l'histoire des clubs sportifs, c'est plus dans les pays anglo-saxons, mais on pense que l'AJA a ces valeurs et cette histoire. Quand on regarde la création du club avec l'Abbé Deschamps en réaction à la loi de séparation des églises et de l'Etat, pour continuer par le sport d'éduquer notre jeunesse, c'est hyper intéressant. Et on voit que c'est un peu le fil rouge de l'histoire du club, après avec le premier centre de formation, avec cette volonté des dirigeants de l'époque de dire : "on est une ville moyenne mais si on crée un centre de formation, on va faire plus progresser nos garçons", d'avoir notre propre école dans le centre de formation, tout ça, c'est un peu un fil conducteur de l'éducation par le sport. C'est intéressant, je pense, de le transmettre aux générations futures", poursuit Baptiste Malherbe.

Pour nourrir ces espaces thématiques, le club compte s'appuyer sur ses propres collections mais aussi sur des dons ou des prêts de collectionneurs. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent, mais de célébrer l'histoire, tout en participant à l'attractivité touristique du territoire.

743 000 euros pour trois projets

Ce projet a été sélectionné par le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre d'un appel à projets lancé en 2020 autour du "tourisme et patrimoine". La Région annonce une enveloppe globale de 743 000 euros à partager entre les trois dossiers sélectionnés : celui de l'AJ Auxerre mais aussi le château d'Arcelot, en Côte d'Or et le Fort Saint André dans le Jura.

C'est évidemment une bonne nouvelle pour le club mais Baptiste Malherbe se veut prudent, car la crise du covid est passée par là, malmenant les finances des clubs, privés de billetterie cette saison. L'AJ Auxerre cherche donc des mécènes pour l'aider à financer ce beau projet.