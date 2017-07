Touristes et tourangeaux découvrent Tours grâce à son petit train

Sur France Bleu on fait la route ensemble. Cet été, on la fait aussi en petit train ! C'est le rituel des touristes quand ils ont peu de temps pour découvrir une ville. Pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. A Tours, le petit train affiche complet sur presque tous ses trajets.

Quoi de mieux pour découvrir une ville, apprendre son histoire et des anecdotes étonnantes, que... le petit train. A Tours, il cartonne. Les touristes découvrent la belle "capitale" tourangelle qu'ils viennent de loin, ou pas.

Le petit train de Tours fonctionne toute l'année et cartonne pendant la période estivale. L'un de ses chauffeurs, Didier, y apporte sa touche d'humour et de bonne humeur sur ces 45 minutes de découverte de la ville.

Quand le train n'est pas complet à son départ face à l'office de tourisme, le chauffeur accepte volontiers de laisser monter les touristes en cours de route. Du Palais de Justice à la Basilique Saint Martin, en passant par les bords de Loire et le Vieux Tours, les passagers sont comblés. Le trajet est testé et approuvé par un couple de la région parisienne qui a testé les petits trains de chacune des villes visitées : "c'est un des meilleurs petits train que nous ayons testé ! Et on en est déjà à la bonne quinzaine !".

Les conseils de Didier aussi sont très appréciés : "Souvent je croise des gens qui ont fait le trajet avec moi il y a quelques jours. Ils me racontent qu'ils sont allés manger dans tel ou tel restaurant que je leur ai conseillé. Là ma mission est réussie".

Les enfants aussi sont ravis. Ce qu'ils apprécient le plus dans ce type de promenade, c'est d'apprendre en s'amusant. Le plus souvent, ils retiennent l'histoire du "geste du partage", racontée au moment d'arriver à la Basilique Saint Martin. Si vous ne connaissez toujours pas cette histoire, il est temps d'embarquer dans le petit train de Tours !