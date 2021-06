Tournage d'Astérix : "me réveiller devant le plateau du Guéry, c'était assez magique" pour Guillaume Canet

Depuis le début du tournage d'"Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu" dans le massif du Sancy, la météo pour le moins changeante n'a pas fait perdre sa bonne humeur à Guillaume Canet. Habillé en Astérix, moustache blonde de rigueur l'acteur-réalisateur n'a rajouté qu'un blouson chaud sur sa tenue pour accorder un entretien à France Bleu Pays d'Auvergne sous une toile de tente à l'abri du vent de la pluie et du brouillard qui sévissaient ce mercredi dans le Sancy.

Interrompu pendant plus de trois semaines, le tournage de son long métrage a repris le 25 mai dernier et touche à sa fin. Revenant sur ces derniers mois, Guillaume Canet se réjouit d'avoir pu profiter de "paysages magnifiques" avec le reste de l'équipe mais aussi d'avoir expérimenté la solitude dans sa caravane posée sur le plateau du Guéry à 1.300 m d'altitude.

Bonjour Guillaume Canet, vous ne regrettez pas d'être venu en Auvergne?

Ah non, non, non loin de là, au contraire, c'est un paysage extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup bataillé pour qu'on vienne ici, parce que je voulais de grandes étendues, je voulais un décor de montagnes et à la fois de grandes plaines, en sachant que l'on va évidemment retravailler derrière les fonds, en rajoutant des décors derrière en effets spéciaux pour ajouter une touche un peu chinoise en fait au décor. Mais là, on a une base qui est formidable.

Quand on est arrivé la première fois, on n'a pas eu beaucoup de chance, il ne faisait pas beau, on est repartis, on est revenus, le premier jour était catastrophique. Et après, on a eu le beau temps espéré, on a eu plus de plus d'une semaine pour faire des séquences magnifiques avec l'arrivée de l'impératrice, avec des scènes de bataille dignes de ce nom vraiment épiques et de film d'aventure. On a fait des grandes grandes scènes avec beaucoup de figurants avec cette porte du palais et on a réussi à rentrer beaucoup, beaucoup de séquences.

Je ne regrette absolument pas d'être venu parce que j'ai des images exceptionnelles de ce décor

Là, il nous reste deux jours de tournage avec des séquences quand même assez importantes. Le problème, c'est que le mauvais temps est revenu et que là, c'est beaucoup, beaucoup de frais pour la production, parce que c'est une grosse équipe, beaucoup de figurants que moi, je peux décemment pas laisser dehors dans ce froid, ils sont tous en spartiates, en sandalettes, avec des jupettes. Donc, on est en train de se poser des questions, de trouver des solutions comme comment on tourne certaines choses. Est ce qu'on n'a pas la possibilité de tourner d'autres choses ailleurs ?

Mais je ne regrette absolument pas d'être venu parce que j'ai des images exceptionnelles de ce décor, d'ici, dont moi je suis très, très fan. Et j'ai eu la chance, dimanche, d'aller me balader dans le coin en vélo, de passer à Murat-le-Quaire où on m'a fait la surprise de faire un déjeuner gaulois. I y avait une super ambiance et c'était génial, je remercie encore tous les gens du pays qui nous ont accueillis formidablement bien, et les figurants qui ont été incroyables, que je remercie parce que toutes les scènes de bataille ont été très courageux. On a eu de tout, on a eu des arcades sourcilières ouvertes, des tendinites, des claquages, de tout, et les mecs revenaient le lendemain hyper motivés pour faire les scènes de combat. C'est formidable et je remercie vraiment tous tous les habitants du coin qui ont été formidables.

On vous sent détendu, pourtant, c'est une grosse pression ou vous "faites" le détendu là ?

Non, je ne suis pas détendu, je suis pragmatique et je me dis que de toute façon sur un film de ce budget là et comme ça, avec le nombre de gens que j'ai à diriger sur le film, si je me mets à être défaitiste, je ne m'en sortirai jamais. De toute façon, gros film, gros problèmes. C'est mon lot de tous les jours, tous les jours il m'arrive un truc, il faut faire chaque chose en son temps, se dire voilà, là, on a un problème, on règle, on va au fur et à mesure parce que sinon, je n'arrive pas au bout. Je médite beaucoup en ce moment.

Tourner dans le parc régional des volcans d'Auvergne, je suppose que ça crée des obligations ?

On a fait extrêmement attention à ce que aucun déchet ne soit jeté au soi, évidemment, de centraliser les véhicules pour qu'il y ait moins de passages possibles. Et à un moment, il y a une scène, où on avait juste un soldat qui s'est fait piétiner, on devait juste faire un trou dans le sol pour le mettre dedans, ben ça on n'a pas eu le droit de le faire, on ne le fait pas. Donc, on essaye d'être le plus respectueux possible, évidemment. On a trouvé même des systèmes pour accrocher ce décor sans faire de tranchée au sol et tout ça. C'est un lieu sublime, l'idée n'est pas de venir le saccager.

Vous avez tourné deux fois en Haute-Loire : en 2011 à Blesle vous avez joué dans "La nouvelle guerre des boutons", et en 1993 dans "La colline aux mille enfants", est-ce qu'à cette époque, le jeune Guillaume Canet s'imaginait être un jour le réalisateur d'un film à 65 millions d'euros ?

Non, tous les jours, on se dit avec Gilles, mon compère de longue date, on est toujours concentrés sur le film et dans la folie du tournage, et il y a des moments, on se regarde, on se dit mais tu te rends compte de ce qu'on est en train de faire et on se dit Astérix et Obélix en train de tourner ce film, avec des centaines de figurants autour, et on hallucine totalement de ce qu'on vit. Donc, on est totalement conscients de la chance que l'on a, de la responsabilité que j'ai, parce que c'est des très gros budgets, mais qui en même temps sont des films qui font vivre le cinéma français derrière, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, des films plus intimistes marchent moins au cinéma.

Aujourd'hui, les gens ont besoin de spectacle, de promesse, de grand spectacle. Ils vont au cinéma pour ça parce que sinon, ils sont suffisamment bien équipés chez eux pour faire des économies. Parce que quand même, un billet de cinéma, ça coûte cher encore aujourd'hui, et du coup il faut proposer en tout cas aux gens des films grand spectacle pour qu'ils puissent se déplacer et aller au cinéma. Et donc, ce sont des films qui coûtent très cher, mais qui peuvent aussi rapporter beaucoup aux grandes maisons de cinéma et aux distributeurs et j'espère faire un faire un grand film.

Ce n'est pas la première fois que vous faites ça mais vous êtes vraiment en immersion sur les tournages, vous dormez là sur le plateau ?

Oui, oui, je fais ça de plus en plus, sur au nom de la terre aussi j'avais fait ça, j'aime pas aller à l'hôtel le soir, je n'aime pas croiser des gens, j'aime bien rester dans ma bulle. Et puis moi, je suis assez solitaire et c'est vrai que quand j'ai la chance de pouvoir mettre une caravane à l'endroit où personne n'a le droit de la mettre, j'en profite. Et que c'est vrai que même quand il y a eu la tempête, j'étais bien dedans, et là de dormir et le lendemain matin me réveiller avec le beau temps et d'entendre les oiseaux et de voir le plateau du Guéry devant moi, c'était assez magique.