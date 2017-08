Tournage de Taxi 5 à Marseille : "ça donne une bonne image de la ville"

Le tournage de Taxi 5 se déroule en ce moment dans le centre-ville de Marseille avec Franck Gastambides et Malick Bentalha en têtes d'affiche. Les Marseillais et les touristes sont priés d'éviter le Vieux-Port et la Canebière ce vendredi.

Pas de Samy Nacéri ni de Frédéric Diefenthal dans le prochain Taxi 5, Luc Besson fait confiance cette fois à Franck Gastambides et Malick Bentalhal. Les deux acteurs sont en ce moment à Marseille pour tournées les scènes du 5e opus, avec toute l'équipe de tournage, et ça occasionne quelques désagréments pour les riverains et les touristes.

Jeudi le Boulevard de Paris a été fermé à la circulation pour les besoins du tournage, ce vendredi c'est la Canebière et le Vieux Port qui sont inaccessibles. Ce tournage est en plus fermé au public. "Il faut laisser les équipes techniques travailler," justifie Séréna Zouaghi, chargée de la mission Cinéma à la ville de Marseille.

"On va dépasser les 40 millions d'euros de retombées cette année" Copier

Depuis dix ans, le nombre de tournages a quintuplé dans la cité phocéenne, de 105 en 2005 à 502 en 2016. "Les réalisateurs viennent chercher le soleil, 300 jours par an, et les moyens qui existent déjà ici," explique Séréna Zouaghi, qui estime à 40 millions d'euros les retombées économiques pour la ville l'an dernier. "C'est positif pour nous, ça donne une bonne image de la ville et puis ça profite à tout le monde, les commerçants, les hôtels, les taxis...". Il n'y a que les riverains qui sont finalement moins enthousiastes, en raison des routes fermées.