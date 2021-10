Tournage du Dernier Duel en Dordogne : bientôt une exposition sur le film à Monpazier

Le musée Bastideum de Monpazier accueillera très prochainement une exposition sur le tournage du Dernier Duel dans la commune. C'est ce qu'explique le maire Fabrice Duppi qui veut marquer le coup. Les équipes de Ridley Scott, accompagnées de Matt Damon, Adam Driver et Ben Affleck, sont venues tourner fin février 2020 une scène de marché sur la place de Cornières.

Ouverture de l'expo en avril

L'exposition installée au cœur du musée Bastideum ouvrira en même temps que l'établissement, en avril prochain. "Nous avons eu la chance de récupérer des décors notamment les façades de maison qui ont un certain cachet médiéval" confie le maire Fabrice Duppi. Des photos pourraient même être installées : "Nous n'avions pas pu en prendre, c'était interdit par la production mais je suis en négociation pour en récupérer et pour pouvoir les utiliser. C'est quand même un tournage important, sans doute le plus important. C'est une production internationale avec un réalisateur de prestige. On va évidemment en profiter pour communiquer dessus".

Plus largement, l'exposition devrait être également consacrée à tous les autres tournages passés par la bastide de Monpazier comme Fanfan la Tulipe sorti en 2003, Jean Galmot aventurier en 1990 ou encore le chevalier de Pardaillan en 1962.

