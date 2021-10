Tournage du Dernier Duel en Dordogne : "J'ai parlé golf avec Matt Damon" raconte un des figurants

Le Dernier Duel sort ce mercredi au cinéma mais beaucoup auront la chance d'assister aux avant-premières prévues un peut partout en Dordogne ce mardi soir. Les 800 figurants périgourdins du film de Ridley Scott ont été invités. Ils ont été mobilisés pendant une dizaine de jours pour le tournage au château de Fénelon à Sainte-Mondane, au château de Beynac et à la bastide de Monpazier. Cyril Caballero, co-gérant de la grotte de Maxange au Buisson-de-Cadouin, a eu la chance de jouer une scène avec l'acteur Matt Damon. Il se rappelle d'un acteur "accessible et sympathique".

Deux figurants ... et Matt Damon

Comme tous les figurants du film, Cyril a été recruté quelques mois avant le tournage. Il a joué dans deux scènes, une au château de Fénelon et une au château de Beynac. Cette dernière était scène "au comité restreint" explique-t-il. En effet, il interprétait un garde, était accompagné d'un autre figurant et d'un autre acteur .... Matt Damon. Il en a profité pour lui parler : "Je fais partie des privilégiés qui ont eu la chance de discuter avec lui. Il était à 50 centimètres de moi" explique Cyril Caballero "Je ne pouvais pas être prêt de lui et ne pas parler à Matt Damon". Mais alors de quoi peut-on bien parler avec un acteur d'Hollywood entre deux prises ? "Je lui ai parlé de golf, je sais que c'est un gros golfeur et moi aussi ! Nous avons aussi de beaux golfs dans la région, je savais que si je parlais de cela, il allait réagir" s'amuse-t-il. La discussion semble avoir plu à Matt Damon "Il est très ouvert, naturel, très souriant entre deux scènes. J'ai trouvé qu'il était très sympathique. Il est ensuite reparti faire son boulot".

"J'ai parlé golf avec Matt Damon" - Cyril Caballero Copier

"Une expérience extraordinaire"

Cyril et un autre figurant jouaient donc deux gardes face à face dans cette scène tournée au château de Beynac. Sur les épaules ? De vrais costumes moyenâgeux "pas forcément très lourd" assure Cyril Caballero. "Nous avons essayé les costumes 15 jours avant et quand on est arrivé sur le tournage, nous avions notre ticket attitré et il retrouve le bon costume". Ces deux jours de tournage resteront un moment fort pour lui : "C'était une expérience extraordinaire, de parler à une vedette comme Matt Damon, de voir tout de prêt, de voir Ridley Scott et sa prestance. Quand il arrive dans une pièce tout le monde se tait. On a refait certaines scènes pace qu'il estimait que nous figurants devions être plus tournés sur la droite ou la gauche. J'ai pu voir comment marche une superproduction américaine : des centaines de techniciens partout, ça fourmille, ça grouille".

Plusieurs avant-premières du Dernier Duel sont organisées ce mardi soir :