Tournage du film Au nom de la Terre avec Guillaume Canet : c'est reparti à Saint-Pierre-sur-Orthe !

Saint-Pierre-sur-Orthe, France

C'est le calme avant la tempête. Valérie et Vincent viennent faire un petit tour de la ferme de la Touche, leur exploitation de 80 hectares, à Saint-Pierre-sur-Orthe. Une ferme tout ce qu'il y a de plus normale, sauf si on y regarde d'un peu plus près : éclairages, bâtiments Algeco remplis de costumes ... On est sur un vrai plateau de cinéma en plein air.

Silence, moteur ... Ça (re)tourne !

Dès ce dimanche 6 janvier au soir, la ferme accueille de nouveau toute l'équipe du film "Au Nom de la terre" : le réalisateur Édouard Bergeon, lui-même fils d'agriculteurs, l'acteur Guillaume Canet et une cinquantaine d'acteurs, de techniciens et de décorateurs ... Tout ça pour au moins trois semaines, afin de boucler le tournage du film, commencé au même endroit en juin et juillet 2018.

"Il y a eu pas mal d'aménagements"

Pour cette deuxième session de tournage, 80% des plans vont se dérouler directement dans la ferme ... Mais ça n'a pas empêché les décorateurs de remodeler entièrement les décors extérieurs. "Il y a eu pas mal d'aménagements. Ils ont abattu des sapins pour mieux voir la maison", précise Vincent. "Ils ont aussi créé un poulailler et un petit potager, repeint plusieurs fois les volets..." Le film court sur plusieurs décennies, et la ferme a dû changer d'aspect à mesure que le tournage avançait.

Choc entre deux mondes

Pourquoi cette exploitation et ses grandes étendues de verdures ont-elles tapé dans l’œil de la production ? Les deux éleveurs mayennais sont encore un peu surpris. "C'est arrivé très vite", confessent-ils. Au départ, leur ferme de la Touche ne devait servir que d'atelier pour les décorateurs du film. Mais en arrivant sur place, le chef décorateur Pascal le Guellec et son équipe ont eu un choc. "Quand on est arrivés, on s'est rendus compte que c'était formidable", se souvient le chef décorateur. "On a tout de suite déménagé. C'est un site qui domine toute la vallée. On est spectateurs de la vallée et des champs, mais aussi de l'agriculture, d'un univers agricole."

Valérie et Vincent ont ce panorama sous les yeux tous les jours ... Mais c'est bien cette campagne mayennaise à perte de vue qui a séduit l'équipe du film. © Radio France - Simon de Faucompret

Même coup de cœur pour l'acteur Guillaume Canet, qui a refusé de séjourner ailleurs que sur le site, le temps du tournage. Ce qu'il avait déjà fait lors de la première session de tournage, en juin et juillet, agrémentant son compte Instagram de quelques photos champêtres.