PHOTOS - Sur le tournage du film Paternel : "Nous avons tout de suite été séduits par Auxerre"

La scène tournée ce mardi se passe dans un bar. L'équipe du film a posé ses caméras dans un établissement de la zone commerciale des Clairions. Les comédiens sont en place, accoudés au comptoir. Devant eux : la caméra. Et tout autour : techniciens, assistants, régisseurs, maquilleuses et habilleuses... Tous sont concentrés. Chacun sait ce qu'il doit faire.

Le tournage de Paternel a débuté le 15 janvier.

Les seuls qui sont parfois un peu perdus, ce sont les figurants. Ils doivent incarner les clients du bar. Ces auxerrois ont été recrutés par la production il y a plusieurs semaines déjà. Comme Paul et Jennyfer, c'est souvent pour eux une première expérience de cinéma.

Pour l'instant, ça leur plaît : "Cela s'est super bien passé. C'est un peu comme j'imaginais... en un peu plus long quand même ! Il faut surtout répéter ce qu'on a fait plusieurs fois, pour plusieurs plans, mais c'est sympa", assure le jeune homme. "Il y a beaucoup de monde qui gère beaucoup de choses, c'est sympa à voir et je pense qu'il faut le tenter au moins une fois dans une vie. C'est très intéressant", ajoute la jeune femme.

Le tournage de Paternel va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de février.

Paternel, c'est l'histoire du prêtre d'une petite ville, dont le quotidien est bouleversé par l'arrivée d'une ancienne compagne et de leur fils de 11 ans, dont il ignorait l'existence. Le réalisateur Ronan Tronchot a coécrit le scénario avec Ludovic du Clary, scénariste et ami.

Les deux hommes ont voulu parler de l'Eglise catholique. "Le film interroge le statut du prêtre aujourd'hui", explique Ludovic du Clary. "Ronan et moi sommes tous les deux issus de la culture catholique. On a été élevés dans cette religion et on a eu envie d'interroger la figure du prêtre. On a trouvé le sujet ensemble. Moi, je voulais travailler depuis longtemps sur la religion, mais seul, ce n'est pas évident. Travailler en collaboration avec quelqu'un, travailler à deux, c'est plus facile : on partage un peu la charge, la responsabilité du projet".

Un film sur la religion et la paternité

Mais la religion et l'Eglise ne sont pas les seuls thèmes abordés dans cette fiction, poursuit le coscénariste : "On voulait parler de deux choses : notre religion, quand on était jeune, notre rapport à cette religion. Et la paternité aussi. C'est une thématique qui nous intéresse, qui nous touche fortement puisque nous sommes tous les deux papas. Et nous voulions notamment aborder la responsabilité d'avoir un enfant, les conflits que ça peut générer et comment on gère à la fois sa paternité et sa vocation", ajoute Ludovic du Clary.

Un lien entre le réalisateur et la Région Bourgogne

Le choix de situer l'action à Auxerre s'est imposé assez rapidement : "On cherchait une ville moyenne de province qui soit vraiment ancrée dans une histoire et une culture classique française, c'est à dire une culture catholique avec des églises et des vieilles rues, etc", raconte le coscénariste. "On vient tous les deux de Bretagne, donc on avait pensé à la Bretagne au début, mais on était très ouverts. Et comme Ronan avait tourné un court métrage il y a quelques années dans la région Bourgogne, il a noué des liens avec la Région, qui a eu envie d'accompagner le projet et de nous aider en terme de financement".

L'équipe part donc en repérage dans plusieurs villes de la région et tombe rapidement sous le charme de la capitale icaunaise : "Tout de suite, dès qu'on a vu Auxerre, on a beaucoup aimé cette ville qui est vraiment très belle, avec des églises superbes, une très belle cathédrale. D'ailleurs on va tourner en haut de la cathédrale, sur le clocher, avec une superbe vue sur la ville", conclut Ludovic du Clary.

La séquence tournée ce mardi se déroule dans un bar des Clairions à Auxerre.

Le tournage a débuté mi-janvier et doit se poursuivre jusqu'à la fin du mois de février.