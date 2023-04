Tournage en Bretagne : un casting pour jouer avec Sandrine Kiberlain et Laurent Lafitte

La Bretagne accueille de nouveau l'équipe d'un long métrage pour un tournage prévu en juin et juillet prochain dans le secteur de Paimpont, en forêt de Brocéliande en Ille-et-Vilaine. C'est le nouveau film de Julie Delpy intitulé "Les barbares" avec à l'affiche Sandrine Kiberlain et Laurent Lafitte. Pour ce film, la production recherche des enfants et des adolescents pour des rôles et des silhouettes.

Une à quatre journées de tournage

Les jeunes acteurs devront résider en Ille-et-Vilaine. Une à quatre journées de tournage sont prévues en juin et juillet prochain. La production recherche : plusieurs garçons de 11 à 16 ans, mesurant 1,70 m maximum, une petite fille de 7 ans, un petit garçon de 4 ans, une petite fille de 1 an, et une petite fille de 3 mois au moment du tournage (fin juin). Les candidatures doivent être adressées à Manon et Camille, sur casting.lesbarbares@gmail.com , avant le 26 avril, "avec une photo en pied et un portrait, photos couleurs très récentes impératives, nom, prénom, âge, taille et poids, adresse et numéro de téléphone, activités et loisirs, expérience de jeu (non obligatoire)".

Un film sur un village breton prêt à accueillir une famille de réfugiés ukrainiens

La production a communiqué le synopsis du film " En Bretagne, un village a voté à l’unanimité l’accueil d’une famille de réfugiés ukrainiens. Sauf que les réfugiés qui débarquent ne sont pas ukrainiens... mais syriens. Certains habitants ne voient pas ces nouveaux voisins d’un très bon œil. Pourtant, la famille Fayad déjoue tous les clichés auxquels les Français s’attendaient. Ils sont aimables, raffinés, éduqués... Si bien que, dans ce petit village ronflant, on ne sait plus trop de quel côté sont les barbares."

Le casting aura lieu au mois d'avril à Rennes.