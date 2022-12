Tournage : l'équipe de le série télé "HPI" de retour dans le Nord

Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou tournent actuellement la troisième saison de la série HPI dans la métropole lilloise

L'équipe de HPI est de retour dans la région ! Le tournage de la troisième saison de la série HPI pour "Haut Potentiel Intellectuel" a repris fin novembre dans la métropole lilloise. Six nouveaux épisodes vont y être tournés jusqu'au mois de mars dans de nombreuses villes de la métropole lilloise, notamment Lambersart, Armentières, Cysoing, Frelinghien, Roubaix, Bousbecque, Ronchin, Loos et Tourcoing. Pour la première fois, deux épisodes ont été tournés pendant l'été, c'était au mois de juillet dernier.

Le tournage va se dérouler notamment à Ronchin, Bousbecque, Armentières ou encore Tourcoing - François Roelants - Itinéraire Productions - Septembre Productions - TF1

Cette série est un véritable phénomène qui a réuni pour sa deuxième saison 9,8 millions de téléspectateurs en moyenne sur TF1. Elle met en scène Morgane Alvaro, interprétée par Audrey Fleurot, une femme de ménage, mère de famille à haut potentiel intellectuel, et très haute en couleurs, embauchée par la police pour résoudre des enquêtes aux côtés d'Adam Karadec, interprété par Mehdi Nebbou. Une série à la fois comique et policière dont chaque saison compte 8 épisodes.

Plus de 50 personnes mobilisées par journée de tournage

Pour chaque épisode, il faut compter entre 10 et 11 jours de tournage. Et chaque journée de tournage mobilise en moyenne entre 50 et 60 personnes : ça va des maquilleuses au chef opérateur, en passant par ceux qui s'occupent de la cantine pour toute l'équipe. Fierté régionale : la quasi totalité de l'équipe est nordiste, notamment les techniciens. C'est quasiment la même équipe qui se retrouve désormais chaque année pour ce tournage qui va se poursuivre jusqu'au mois de mars. Pas encore de date annoncée pour la diffusion de cette troisième saison.

Il faut compter en moyenne entre 10 et 11 jours de tournage pour un épisode de 52 minutes - Thibault Grabherr - Itinéraire Productions - Septembre Productions - TF1

Un remake de la série bientôt aux Etats-Unis

La série cartonne au point que TF1 n'avait pas enregistré d'aussi bonnes audiences pour une série depuis 2005 avec la série Dolmen. Mais HPI fait un tabac également à l'étranger : elle est diffusée dans 190 pays et les droits ont été achetés aux Etats-Unis où un remake devrait voir le jour.