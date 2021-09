Tourné dans le Comminges, le nouveau film de Mathieu Amalric sort ce mercredi

Pour Mathieu Amalric, c'est certainement une délivrance, ce mercredi 8 septembre. Après des mois d'attente et de reports, à cause du Covid-19, le film de l'acteur-réalisateur sort enfin dans toutes les salles de France. "Serre-moi fort" a été tourné dans la région, entre 2019 et 2020. De nombreuses scènes ont été filmées dans le Comminges, au sud de la Haute-Garonne.

"Serre-moi fort" raconte l'histoire de Clarisse qui décide de tour plaquer, famille et maison, pour aller refaire sa vie au bord de la mer. Marc, son compagnon, est désemparé. Le couple vit dans une maison, située à Ganties, au pied des Pyrénées.

Sur France Bleu Occitanie, en mars dernier, Mathieu Amalric avait raconté combien il a été séduit par le Comminges, combien Saint-Gaudens et sa région lui avait plu. Il l'a redit lors d'une avant-première au cinéma Le Régent de Saint-Gaudens, le 26 août dernier. La salle était pleine de curieux, et d'habitants qui ont vécu le tournage du film de près où de loin.

Jean-Marc Supinski, le propriétaire de la maison de Ganties où a été tourné le film, a ainsi pu jouer le petit rôle d'un gendarme. Et pendant les 97 minutes du film, les Pyrénées, les collines commingeoises, et les rues de Saint-Gaudens sont bien présentes à l'écran.

Bonnes critiques de la presse

C'est le huitième film de Mathieu Amalric en tant que réalisateur. Dans "Serre-moi fort", le rôle de Clarisse est tenu par Vicky Krieps. Celui de Marc, par Arieh Worthalter. Pour l'instant, les critiques de la presse sont élogieuses. "Le réalisateur évoque avec délicatesse une femme qui se débat pour maintenir le lien avec son mari et ses enfants" note le journal Le Monde. Pour Télé-Loisirs, "cette œuvre intime et délicate (...) se révèle d'une beauté et d'une précision folles". Télérama juge carrément que "Mathieu Amalric signe un mélodrame aussi bouleversant que virtuose".

