Tourné dans les Landes, le film "Colosse aux pieds d'argile" doublement récompensé

"Mais jusqu'où nous mènera ce film ?!" écrit Sebastien Boueilh sur le réseau social Instagram. Et pour cause, le téléfilm qui s'inspire de sa vie vient d'être doublement primé au festival de Luchon !

Le film Colosse aux pieds d'argile a ainsi reçu le Grand Prix de la fiction unitaire, ainsi que le prix de l'interprétation masculine pour l'acteur Olivier Chantreau.

Tourné fin 2021 dans les Landes, avec au casting notamment Eric Cantonna et Aure Atika, le film revient sur la vie de Sebastien Boueilh. Le rugbyman landais a été victime de viols de ses 11 à ses 16 ans, et est le fondateur de l'association Colosse aux pieds d'argile qui lutte contre les violences sexuelles, le bizutage et le harcèlement dans le le milieu sportif. Il doit être diffusé prochainement sur TF1.