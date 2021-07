Le Département et France Bleu lancent la tournée d'été 100% Gironde, du 19 juillet au 27 août. Du lundi au vendredi, entre 16h et 19h, l'Happy Hours vient à votre rencontre !

L'Happy Hours France Bleu Gironde part à la rencontre des girondins et touristes sur le territoire pendant tout l'été, du lundi au vendredi de 16h à 19h !

Rendez-vous aux spots incontournables de Gironde ! © Getty - the_burtons

Le but : vous proposer tout l'été de découvrir ou (re)découvrir les sorties culturelles, sportives, touristiques et insolites du département. Grâce aux Offices de Tourisme, mais aussi grâce aux locaux qui viennent nous parler de chez eux !

Les dates et lieux :

19- 23 juillet : Hostens

26 juillet : Le Verdon

27 juillet : Montalivet

28-29 juillet : Hourtin

30 juillet : Lacanau

2 et 3 août : Audenge

4 et 5 août : Le Teich

6 août : à confirmer

9 août : Bombannes

10 août Lacanau

11 août : Le Porge

12 août : Nodris

13 août : Carcans

16 août : La-Teste-de-Buch

17-18 août : Lac de Cazaux

19 août : Léognan

20 août : Bègles plage

23 août : Blasimon

24 août : St Emilion

25 août : Libourne

26 août : Blaye

27 août : Bordeaux plage

En plus des rendez-vous à l'antenne, une exposition intitulée "La musique au fil de l'eau" est aussi proposée sur place et met en valeur des pochettes de 33 et 45 tours issues de la discothèque Radio France. Seront aussi invités sur place des animateurs sportifs, des guides nature ou encore Gironde Tourisme, qui échangeront dès 14h du lundi au vendredi avec le public.

La tournée c'est parti ! © Radio France

Venez nous saluer cet été et suivez notre parcours sur les réseaux sociaux !

► Facebook

► Instagram

► Twitter