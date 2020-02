Tournée des neiges à Luz-Ardiden

A quelques pas du coeur du Pays Toy, la station de Luz-Ardiden offre un espace idéal pour une sortie neige entre amis ou en famille. La Tournée des Neiges de France Bleu Béarn et Bigorre s'installe à Luz-Saint-Sauveur et sa station de ski.

Luz Ardiden, France

Près d'une trentaine de pistes toutes enneigées et prêtes à accueillir les skieurs et les vacanciers de février, c'est le rendez-vous incontournable de ces prochaines semaines dans les Hautes-Pyrénées. Au coeur du Pays Toy, la station de ski de Luz-Ardiden est un spot idéal pour profiter de la neige, à une heure de route de Tarbes (Hautes-Pyrénées).

De 1 680 à 2 500 mètres d'altitude, entouré par les plus beaux sommets, la station offre un cadre idéal pour une sortie en famille ou entre amis, que vous soyez débutants ou skieurs habitués, il y en aura pour tous les goûts. Luz-Ardiden, c'est aussi du fatbike après l'heure du ski, du parapente avec de nombreux espaces de décollage (et d'atterrissage) et même un restaurant au chef talentueux.

A quelques pas du ski, le village de Luz-Saint-Sauveur prolongera le plaisir d'un espace authentique avec de nombreux rendez-vous gastronomiques et culturels. Et des animations qui vous offriront un séjour agréable quelque soit la saison de l'année.

