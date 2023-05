Tournée en partie à Nancy, l'émission "Affaire conclue" sera diffusée ce mardi 9 mai sur France 2

Vous vous souvenez de la présence de l'équipe d'Affaire Conclue , il y a plus d'un mois et demi à Nancy ? Le résultat sera visible à la télévision ce mardi 9 mai. Rendez-vous à 21h10 sur France 2.

ⓘ Publicité

Le 22 mars, l'animatrice Sophie Davant et ses experts étaient venus dénicher des pépites au Palais du Gouvernement. Près de 300 personnes avaient fait expertiser gratuitement leurs trésors, qui une horloge, qui une tapisserie, qui un bijou, qui un vase. Six objets ont finalement été retenus et seront mis aux enchères à Paris avec six autres objets sélectionnés, eux, à Brest.

Six objets de Nancy et six objets de Brest mis aux enchères

Parmi les pépites nancéiennes : un vase de la première période d'Emile Gallé, caché derrière le tableau électrique d'une maison fraîchement achetée. Les propriétaires en espèrent 100€, le vase est estimé à 1 500€. A découvrir également, une jardinière en faïence sur un thème japonisant signée Théodore Deck, expertisée à 10 000€ alors que le vendeur souhaite en retirer 4 000€.

Ces objets et leurs vendeurs seront en salle des ventes face à 14 acheteurs qui se livreront bataille lors de ces enchères.

[Bande annonce] Affaire conclue en région : les trésors de Brest et de Nancy