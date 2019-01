Tours : 1.000 de jeux bradés ce dimanche 20 janvier par la Maison des jeux de Touraine

Indre-et-Loire, France

La Maison des jeux de Touraine brade une partie de son stock de jeux de société ce dimanche 20 janvier. Elle va vendre 1.500 lots, dont près d'un millier de jeux de société. L'année 2018 a été très difficile, avec des soucis de trésorerie pour l'association. Deux salariés ont été licenciés. Les trois autres sont partis d'eux-mêmes. Les activités en maison de retraite et dans les écoles sont suspendues. Dans une quête de renouveau, l'association ne peut plus rester dans ses locaux du centre-ville de Tours, trop chers. La maison des jeux de Touraine déménage dans de nouveaux locaux, à l'Espace Toulouse Lautrec, aux Rives du Cher, alloués par la ville de Tours. Faute de place et pour renflouer les caisses, un millier de boîtes de jeux sont donc à vendre à -50%, voir plus. La vente aux enchères a lieu de 10h à 17h, au local actuel de la Maison des jeux de Touraine, impasse Jules Simon à Tours.