Tours : 10 ans après sa fermeture, la salle de spectacles Le Bateau Ivre rouvre ses portes

Le Bateau Ivre, cette salle de concerts mythique de Tours, renaît enfin de ses cendres après 10 années passées en cale sèche. C'est dans une salle entièrement refaite à neuf que les premiers spectacles vont avoir lieu ce jeudi soir et jusqu'à dimanche. Cette renaissance, on la doit à un comédien, un artiste qui a relevé le défi de racheter le Bateau Ivre et de le remettre à flot. En créant il y a 10 ans une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif, Franck Mouget a réussi à attirer 1800 sociétaires qui ont permis le financement et la réussite du projet. A quelques heures de la réouverture du Bateau Ivre, Franck Mouget confie son enthousiasme.

Franck Mouget a le trac avant l'inauguration mais il est persuadé que le nouveau Bateau Ivre va naviguer vers le succès Copier

Le nouveau Bateau Ivre est inauguré aujourd'hui rue Edouard Vaillant à Tours mais cette inauguration durera quatre jours jusqu'à dimanche. Avec chaque jour des spectacles au rendez-vous de 17h00 à 1H30 du matin.